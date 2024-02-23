«Ходим по домам избирателей»: в Татарстане обходчики информируют о выборах Президента РФ

В Татарстане с 17 февраля члены участковых комиссий начали подомовой обход избирателей в рамках информационно-просветительского проекта «ИформУИК». Его цель — информирование о предстоящих выборах Президента России.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

«Мы ходим по домам избирателей. Рассказываем, когда пройдут выборы, спрашиваем, знают жильцы об этом или нет. Почти все говорят, что знают про предстоящие выборы Президента России. Мы объясняем, на каком участке они смогут проголосовать. Как правило, отвечают, что обязательно придут на выборы и даже всей семьей», — сообщила журналистам обходчик Елена Ахмерова.

По ее словам, среди избирателей есть пенсионеры, которые не могут выйти из дома, но хотят проголосовать. «Мы записываем их адреса и договариваемся о дне и времени, когда к ним можно будет прийти, чтобы они проголосовали», — пояснила спикер.

Ахмерова отметила, что татарстанцы встречают обходчиков очень гостеприимно и доброжелательно отвечают на все вопросы. «Некоторые даже приглашают попить чай, но мы не имеем право заходить к ним домой», — подчеркнула она.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Одну из квартир, которая находится в доме по улице Карла Фукса, обходчики посетили сегодня. Дверь им открыл Рафис Галиуллин. Член участковой избирательной комиссии представилась и показала документ. Она попросила избирателя уточнить имя, дату рождения, адрес регистрации, а также спросила, планирует ли он пойти на выборы Президента России.

«Поквартирный обход — немного необычно для меня, но ничего сложного нет [в том, чтобы] ответить на вопросы. Они стандартные. Кроме того, объяснили, где можно проголосовать. Рассказали про выборы и кандидатов, за которых можно проголосовать. И уже сам принимаешь решение, за кого отдать свой голос», — сказал Галиуллин.

Всего в Татарстане определено около 10 тыс. обходчиков. Каждый из них имеет брендированную белую накидку с символикой выборов Президента России и специальный значок на груди в виде буквы V в цветах российского флага. Кроме того, у них есть информационный буклет, именной бейдж и удостоверение.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации пройдут 15, 16 и 17 марта. До выборов допустили четырех кандидатов: Владислава Даванкова (от партии «Новые люди»), Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ) и действующего главу государства Владимира Путина (самовыдвиженец).