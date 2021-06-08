Недетские увлечения: в Казани допросили детей по делу «Свидетелей Иеговы»*

В Вахитовском суде Казани допросили свидетелей по делу предполагаемых участников экстремистской организации «Свидетели Иеговы»*. На скамье подсудимых трое – Татьяна Обижествит и супруги Лейсан и Андрей Бочкаревы.

Бочкарева на время следствия поместили под стражу, его соратницы – под домашним арестом.

Сегодня судья выслушал подростков – брата и сестру, которые проходят по делу свидетелями. 11-летняя школьница рассказала, что ходила на собрания «Свидетелей Иеговы»* вместе со старшим братом и отцом, на встречи приходили порядка десяти человек – вместе они пели песни, читали и обсуждали Библию. Собрания, по словам девочки, проходили в квартире у «тети Тани».

«Я не помню, в каком возрасте узнала об этом. Наверное, мне было лет пять. Я не помню, кто рассказал мне об этом, потом мне стало интересно. Папе с братом тоже стало интересно, мы поверили в религию. Все были равны, главным никто не был», – тихо отвечала на вопросы судьи и прокурора девочка.

Адвокат Бочкаревой поинтересовалась, обращались ли родители девочки в больницу, когда она заболевала. Девочка без колебаний ответила, что в таких случаях ее водят к врачу.

После нее суд пригласил к трибуне ее 14-летнего брата. Он также подтвердил, что с дества ходит на собрания «Свидетелей Иеговы»*. Подросток рассказал, что до 2017 года последователи организации собирались в отдельном большом зале. Однако затем встречи стали проходить в квартирах, в том числе у Обижествит. На собрания мальчик всегда приходил с отцом и сестренкой.

Подросток рассказал, что на собраниях они смотрели мультфильмы про Бога, читали и обсуждали Священное Писание. По его словам, процессом никто не руководил – Андрей Бочкарев только озвучивал то, чем сегодня будут заниматься собравшиеся. Изучение идей «Свидетелей Иеговы»* якобы было прописано в некоей программе. Закончив читать книгу, последователи начинали читать ее заново. Так за пять лет они прочли Библию трижды.

«Я познакомился с Бочкаревыми года два назад, когда мы начали собираться в квартирах. Все на собрания приходили по личному желанию», – рассказывал мальчик, четко называя фамилии обвиняемых супругов.

Следом судья поинтересовался, знал ли мальчик об экстремистской направленности организации. Подросток ответил, что только пару раз слышал об этом на сборах, но в подробности не вдавался. Точнее об этом он узнал в Интернете.

Выслушав детей, суд перешел к допросу еще одной последовательницы организации Рамили Гурьяновой. Практически на все вопросы женщина отвечала резко, то и дело повторяя, что организация не пропагандирует экстремистские взгляды.

Гурьянова рассказывала, что летом 2012 года к ней на улице подошли две женщины и рассказали об основных постулатах организации. Рассказы о Боге и светлом будущем завлекли ее, по собственному признанию, она купила Библию и стала обсуждать это с друзьями, собирая их у себя «в гостях». Судья поинтересовался, почему женщина во время допроса у следователя называла такие встречи «собраниями». Гурьянова заявила, во время «гостевых посиделок» они обсуждали разные темы, в том числе говорили о Боге.

«Никаких экстремистских наклонностей не было в наших разговорах. Я сама не отношусь к этой организации. Я дома сижу, читаю Библию, она для меня как бальзам для души», – уверенно заявляла женщина.

Однако спустя некоторое время, отвечая на вопрос судьи, женщина внезапно проговорила, что она сама считает себя «иеговисткой».

На вопрос судьи о том, готова ли она стать донором для своего близкого и перелить кровь, женщина ответила категоричным «нет».

«В молодости у меня умерла одноклассница во время переливания крови, ей занесли заражение. Это моя жизнь, моя кровь, моя плоть. Есть другой метод бескровный, я воспользуюсь им. Бог сказал, кровь свята в его глазах», – объясняла свою позицию Гурьянова.

На следующем процессе суд продолжит допрос свидетелей.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани арестованы трое предполагаемых членов экстремистской организации «Свидетели Иеговы»*. В апреле обвиняемым продлили аресты.

* Запрещенная в России экстремистская организация.