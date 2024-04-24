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Ходатайство об УДО бывшего мэра Ярославля рассмотрят 22 мая
В Московском районном суде Твери 22 мая будет рассмотрено ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего градоначальника Ярославля Евгения Урлашова, который был осужден за взятки, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, ходатайство об УДО поступило в суд 9 апреля.
Ранее Евгений Урлашов уже пытался выйти на свободу досрочно, однако в прошлый раз ходатайство отозвал он сам из-за того, что колония сменила его характеристику с положительной на отрицательную.
Евгений Урлашов был осужден в 2016 году за вымогательство и получение взятки. Суд приговорил его к 12 с половиной годам лишения свободы.
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