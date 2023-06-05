Ходаковский сообщил о появлении первых Leopard в районе Новодонецкого

Замначальника Главного управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский рассказал о появлении первых немецких танков Leopard в районе Новодонецкого.

«Ситуация на Новодонецком и левее в сторону Великоновоселовки тяжёлая – противник, нащупав наши слабые места, наращивает усилия. Впервые на нашем тактическом участке увидели леопарды», – написал он в своем телеграм-канале (орфография сохранена – прим. Т-и).

По словам Ходаковского, только в районе Новодонецкого заметили до 30 единиц бронетехники.