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Политика 5 июня 2023 17:12

Ходаковский сообщил о появлении первых Leopard в районе Новодонецкого

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Замначальника Главного управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский рассказал о появлении первых немецких танков Leopard в районе Новодонецкого.

«Ситуация на Новодонецком и левее в сторону Великоновоселовки тяжёлая – противник, нащупав наши слабые места, наращивает усилия. Впервые на нашем тактическом участке увидели леопарды», – написал он в своем телеграм-канале (орфография сохранена – прим. Т-и).

По словам Ходаковского, только в районе Новодонецкого заметили до 30 единиц бронетехники.

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