Ходаковский рассказал, как изменилось размещение мобилизованных после ударов по Макеевке

После произошедшего в Макеевке удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по зданию ПТУ, российское командование в основном перестало размещать солдат кучно, сообщил командир батальона «Восток» Народной милиции ДНР Александр Ходаковский в своем телеграм-канале. По его словам, раньше вблизи линии соприкосновения личный состав «держали как селедок в бочке».

«В дополнение могу сказать, что для местных мобилизованных, выведенных с других направлений на переформирование, которых тоже держали, как селедок в бочке, – введен специальный режим службы, минимизирующий скопление», – написал он. Солдат, воевавших «где-нибудь на херсонском направлении и не видевших семьи несколько месяцев», перевели на режим дежурства, добавил он.

Как уточнил командир батальона «Восток», изменения в механизм размещения личного состава внесли после того, как были проанализированы возможные причины случившегося.

Напомним, удар по зданию ПТУ в Макеевке был нанесен в ночь с 31 декабря на 1 января системой HIMARS, 2 января эту информацию подтвердило Минобороны РФ. Позднее военное ведомство уточнило, что при ударах погибли 89 человек.