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Ходаковский: Погиб командир 31-й десантно-штурмовой бригады
В ходе специальной военной операции на Украине погиб командир 31-й Ульяновской десантно-штурмовой бригады полковник Андрей Кондрашкин с позывным Дунай. Об этом в своем Telegram-канале рассказал заместитель Управления Росгвардии по Донецкой народной республике и бывший командир батальона «Восток» Александр Ходаковский.
«Пока мы воевали рука об руку, мы подружились с Андреем, и сегодня нас очень глубоко ранило известие о его гибели. Мы приносим свои соболезнования его родным и близким, его боевым товарищам...» — написал бывший полевой командир ДНР, отметив, что познакомился с комбригом в прошлом году после взятия Мариуполя.
При этом Ходаковский не стал приводить ни обстоятельств, ни места гибели Кондрашкина. На данный момент не сообщают о них и другие источники.
С 2015 по 2019 год командовал 108-м гвардейским десантно-штурмовым Кубанский казачьим полком 7-й гвардейской десантно-штурмовой (горной) дивизии. В 2019-м — заместитель командира этой дивизии. В 2020-2021 годах был командиром 56-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой Донской казачьей бригады. В 2021-м также стал слушателем Военной академии Генерального штаба. Кавалер ордена Мужества.
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