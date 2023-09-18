Ходаковский: Погиб командир 31-й десантно-штурмовой бригады

Андрей Кондрашкин

Фото: t.me/aleksandr_skif/

В ходе специальной военной операции на Украине погиб командир 31-й Ульяновской десантно-штурмовой бригады полковник Андрей Кондрашкин с позывным Дунай. Об этом в своем Telegram-канале рассказал заместитель Управления Росгвардии по Донецкой народной республике и бывший командир батальона «Восток» Александр Ходаковский.

«Пока мы воевали рука об руку, мы подружились с Андреем, и сегодня нас очень глубоко ранило известие о его гибели. Мы приносим свои соболезнования его родным и близким, его боевым товарищам...» — написал бывший полевой командир ДНР, отметив, что познакомился с комбригом в прошлом году после взятия Мариуполя.

При этом Ходаковский не стал приводить ни обстоятельств, ни места гибели Кондрашкина. На данный момент не сообщают о них и другие источники.