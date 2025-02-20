Ход реализации нацпроекта «Средства производства и автоматизации» обсудят в Казани

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С 1 по 3 октября этого года в МВЦ «Казан Экспо» состоится форум «ТЕМП 2025». На нем обсудят ход реализации национального проекта «Средства производства и автоматизации», сообщает пресс-служба Агентства инвестиционного развития РТ.

Название форума расшифровывается как «Технологии металлообработки в промышленности». Помимо прочего, на «ТЕМПе 2025» продемонстрируют возможности станкостроителей Татарстана и анонсируют создание Центра аддитивных технологий, отметили в ведомстве.

«Сегодня на острие – тема технологического суверенитета и собственные станки, а также надежные партнеры в этой сфере – основа экономической стабильности. Именно поэтому форум «ТЕМП», несмотря на то, что он еще молодой, вызвал мощный отклик у промышленников», – заметила руководитель АИР РТ Талия Минуллина в ходе встречи комитета по подготовке мероприятия, состоявшейся в ведомстве.

Президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов в свою очередь отметил, что форум «ТЕМП» «имеет все характеристики, чтобы стать мероприятием федерального уровня».

Основным организатором форума выступает Торгово-промышленная палата РТ при поддержке Агентства инвестиционного развития РТ, Промышленного кластера РТ, деловых объединений, промышленных ассоциаций и союзов.

В национальный проект «Средства производства и автоматизации» входят такие инициативы, как «Развитие промышленной робототехники и автоматизации производства» и «Наука и кадры для производства средств производства и автоматизации».