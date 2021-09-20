«Ход королевы», «Корона» и «Тед Лассо» получили «Эмми» как лучшие сериалы

В Лос-Анджелесе прошла 73-я церемония вручения премии «Эмми». Награды академии телевидения США получили «Ход королевы» («Лучший мини-сериал»), «Корона» («Лучший драматический сериал») и «Тед Лассо (комедийный»).

Кроме того, «Эмми» получили режиссер «Хода королевы» Скотт Фрэнк, награду за лучшую женскую роль — Кейт Уинслет («Мейр из Исттауна»), за лучшую мужскую — Юэн Макгрегор («Холстон»). В комедийном жанре были награждены Джин Смарт («Хитрости») и Джейсон Судейкис («Тед Лассо»).

За лучшие роли второго плана «Эмми» получили Эван Питерс и Джулиан Николсон, сыгравшие в мини-сериале «Мейр из Исттауна». Обладателями телепремии как лучшие драматические актеры стали Оливия Колман и Джош О’Коннор — оба снялись в «Короне».

Лучшим телефильмом был признан мюзикл «Рождество на площади».

В этом году по числу номинаций, в которых они были представлены, лидировали «Корона» и «Мандалорец» — по 24 у каждого.