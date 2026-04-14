«Ход конем» Минуллиной: зачем глава АИР устроила бизнес-штурм в Тюлячах

Агентство инвестиционного развития Татарстана сделало в Тюлячах «Ход конем» – организовало муниципальный форум предпринимателей. В район отправилась бизнес-миссия, чтобы посмотреть «на земле» потенциальные инвестиционные проекты. Какие точки роста видят власти и чем малый район пытается привлечь бизнес – в материале «Татар-информа».





Фото: tulachi.ru

«Перспективы благоприятные»

Сегодня в Тюлячах дали старт муниципальному форуму предпринимателей «Инвестиционный ход конем». В район приехали власти и бизнес – обсудить, во что здесь можно инвестировать и какие проекты готовы к запуску.

Участникам показали ключевые предприятия района. В их числе – завод пластиковых изделий, тепличное хозяйство и коневодческая ферма, где разводят татарскую породу лошадей.

Именно на лошадях татарской породы глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина предложила сделать акцент при разработке инвестпроектов. По ее словам, эта порода известна не только в республике и России, но и за рубежом.

«Мы сегодня плотно поработали и посмотрели те предприятия, которые процветают и послушали их планы по расширению. Я думаю, что перспективы развития Тюлячинского района на ближайшие пять-семь лет очень благоприятные», – заявила Минуллина приветствуя участников форума на пленарной сессии.

По ее словам, у района есть потенциал сразу по нескольким направлениям: сельское хозяйство, строительство жилья и коммерческих объектов, а также проекты в сфере спорта, туризма и экологии.

«У небольших районов, как правило, очень много специфичных особенностей: с одной стороны включает себя очень трудолюбивый народ энтузиастов на котором держатся многие предприятия, с другой стороны есть определенный вызов из-за близости Казани. Это одновременно и хорошо, и плохо», – отметила глава АИР РТ.

На лошадях татарской породы Талия Минуллина предложила сделать акцент при разработке инвестпроектов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Забрать трафик миллионника без миллионов налогов

Глава Тюлячинского района Айрат Фатхуллин подробнее остановился на преимуществах, которые получают предприниматели при создании своего бизнеса здесь. Среди прочего он выделил удобное географическое расположение – Тюлячи находятся в часе езды от Казани и через район проходит федеральная автодорога М7 «Волга».

Близость к Казани – это не только большой рынок сбыта рядом, но и высокий поток людей, который можно использовать для туристических и экологических проектов.

«Инвестируя в глэмпинги или конный маршрут, вы делаете ход конем: забираете трафик миллионника, не платя миллионов налогов», – заявил Фатхуллин.

Айрат Фатхуллин: «Лозунг нашего сегодняшнего форума – «Инвестиционный ход конем. Тюлячи». Фото: © «Татар-информ»

По его словам, район готов максимально поддерживать инвесторов. В частности, резидентов промышленного парка «Тюлячи» освободили от арендной платы и земельного налога. Кроме того, в районе создают выгодные условия для инвесторов – действуют субсидии, льготные кредиты и налоговые послабления.

«Лозунг нашего сегодняшнего форума – «Инвестиционный ход конем. Тюлячи». Почему именно ход конем? В шахматах это единственный ход, при котором фигура перепрыгивает через другие, меняет цвет поля и направление атаки, оставаясь неожиданной для соперника. В бизнесе это означает смелость, стратегическое мышление и гибкость. Как и в шахматах, порой именно нестандартный, но продуманный ход открывает новые возможности, меняет позицию и приводит к победе. Пусть ваш ход конем принесет прибыль и станет победным», – заключил глава района.

Шамиль Агеев: «Нужно ориентироваться на импортозамещение, а не на «китаезамещение» – сейчас рынок во многом заполнили китайские товары» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Импорто–, а не китаезамещение»

Председатель Торгово-промышленной палаты Татарстана Шамиль Агеев, в свою очередь, обозначил, на что стоит обратить внимание и новым проектам, и действующим предприятиям. В частности, он призвал активнее пользоваться мерами поддержки – как федеральными, так и республиканскими.

Агеев также порекомендовал уделить особое внимание сохранению имеющихся рабочих коллективов, а также импортозамещению продукции.

«Нужно ориентироваться на импортозамещение, а не на «китаезамещение» – сейчас рынок во многом заполнили китайские товары. При этом импортозамещение – задача непростая: важно выстраивать эффективное взаимодействие науки и производства», – подчеркнул Агеев.

В заключение он заявил, что в нынешней ситуации не стоит ждать зарубежных инвестиций, и, поэтому, порекомендовал рассчитывать на собственные силы.

Форум завершился вручением наград жителям района и подписанием соглашений по инвестпроектам. В частности, Тюлячинский район заключил соглашение о сотрудничестве с Торгово-промышленной палатой Татарстана.