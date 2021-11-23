«Хочу защитить себя и ребенка»: беременные Казани рассказали, почему прививаются от Covid

В Женской консультации № 13 при казанской 18-й поликлинике сегодня от коронавирусной инфекции привили женщин в положении и тех, кто только планирует беременность, вакциной «Спутник V».

Гульназ Билалова сейчас на 37-й неделе беременности, она ждет третьего ребенка. Первые два ее малыша – мальчики, сейчас под сердцем женщина носит долгожданную девочку.

Фото: © Эвелина Киселёва\ ИА «Татар-информ»

Привиться против коронавируса она решила уже давно, но сначала женщина ждала, когда можно будет привиться от гриппа, спустя месяц ей назначили вакцинацию против Covid-19.

В окружении женщины уже все привиты: родители, сестра и даже ее супруг. В семье есть медики, которые хорошо знают, насколько новая коронавирусная инфекция опасна для беременных.

«Я считаю, что вакцинироваться намного безопаснее. Ведь у беременных иммунитет пониженный, приходится еженедельно ходить к врачу, многие вокруг могут бессимптомно болеть. А с прививкой будет защита. После рождения, говорят, и у плода антитела вырабатываются. Для меня это намного важнее, чтобы и у ребенка тоже был свой иммунитет против этого вируса», – отметила Гульназ.

Фото: © Эвелина Киселёва\ ИА «Татар-информ»

Перед тем как сделать прививку, Гульназ прошла терапевта: обязательный опрос, измерение давления и сатурации.

Заведующая женской консультацией Диляра Вильданова рассказала, что из прикрепленных к консультации женщин, срок которых больше 22-х недель, привились уже порядка 70%. Врачи рассказывают о пользе вакцинации в школе матерей, гинекологи обсуждают это на личных приемах, а решение каждая будущая мама принимает сама.

Фото: © Эвелина Киселёва\ ИА «Татар-информ»

«Количество пациенток, больных коронавирусной инфекцией, растет, идет четвертая волна, иммунитет у беременных все-таки изменен и несколько снижен, чем у обычного пациента. Для беременных и кормящих матерей вакцинация имеет большую значимость», – отметила заведующая.

Фото: © Эвелина Киселёва\ ИА «Татар-информ»

Врач призналась, что сразу после того, как прививаться разрешили женщинам в положении, желающих было не так много. Однако со временем все изменилось, женщины начали друг другу рассказывать, что перенесли прививку легко, к тому же доходили истории о том, как тяжело болеют их знакомые и родственницы в положении.

«В настоящее время мы имеем опыт проведения вакцинации, побочные действия были незначительные ни для беременной, ни для плода. Не было каких-то даже минимальных осложнений», – добавила доктор.

Азиза Гайнуллина сейчас на 26-й неделе беременности, ждет первенца – дочку. Девушке 27 лет.

Фото: © Эвелина Киселёва\ ИА «Татар-информ»

«Мы с мужем решили до планирования беременности обезопасить себя и будущего ребенка, поэтому до беременности мы вакцинировались, вакцинация прошла легко», – рассказала Азиза.

Сейчас девушка спокойна за свое здоровье и состояние будущего ребенка, вся ее семья тоже приняла решение сделать вакцину.

«Некоторые беременные заболевают ковидом, и это очень тяжело. Во-первых, тяжело проходит вся беременность, и могут остаться осложнения на ребенке. Все-таки работает инстинкт материнства, и хочется защитить себя и ребенка своего от этой ковидной напасти, чтобы не было никаких осложнений, чтобы ребенок был здоровым. Я очень рада, что вовремя вакцинировалась, вероятность, что я заражусь Covid-19, намного меньше», – заключила будущая мама.

Анжелика Матвейчева только готовится стать мамой, ей 26 лет. Девушка приняла твердое решение привиться перед зачатием, во время прегравидарной подготовки.

Фото: © Эвелина Киселёва\ ИА «Татар-информ»

Прошла полный курс вакцинации в октябре, а ближайшие месяцы планирует забеременеть.

«Первым вакцинировался у меня супруг, он вакцинировался еще летом. Я побаивалась, но в итоге поставила двухкомпонентный «Спутник». Я следовала рекомендациям врачей, если врачи говорят, что все хорошо, значит, действительно, все хорошо», – добавила девушка.

Анжелика призналась, что после вакцинации, коронавируса она не боится.