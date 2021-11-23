«Хочу защитить себя и ребенка»: беременные Казани рассказали, почему прививаются от Covid
В Женской консультации № 13 при казанской 18-й поликлинике сегодня от коронавирусной инфекции привили женщин в положении и тех, кто только планирует беременность, вакциной «Спутник V».
Гульназ Билалова сейчас на 37-й неделе беременности, она ждет третьего ребенка. Первые два ее малыша – мальчики, сейчас под сердцем женщина носит долгожданную девочку.
Привиться против коронавируса она решила уже давно, но сначала женщина ждала, когда можно будет привиться от гриппа, спустя месяц ей назначили вакцинацию против Covid-19.
В окружении женщины уже все привиты: родители, сестра и даже ее супруг. В семье есть медики, которые хорошо знают, насколько новая коронавирусная инфекция опасна для беременных.
«Я считаю, что вакцинироваться намного безопаснее. Ведь у беременных иммунитет пониженный, приходится еженедельно ходить к врачу, многие вокруг могут бессимптомно болеть. А с прививкой будет защита. После рождения, говорят, и у плода антитела вырабатываются. Для меня это намного важнее, чтобы и у ребенка тоже был свой иммунитет против этого вируса», – отметила Гульназ.
Перед тем как сделать прививку, Гульназ прошла терапевта: обязательный опрос, измерение давления и сатурации.
Заведующая женской консультацией Диляра Вильданова рассказала, что из прикрепленных к консультации женщин, срок которых больше 22-х недель, привились уже порядка 70%. Врачи рассказывают о пользе вакцинации в школе матерей, гинекологи обсуждают это на личных приемах, а решение каждая будущая мама принимает сама.
«Количество пациенток, больных коронавирусной инфекцией, растет, идет четвертая волна, иммунитет у беременных все-таки изменен и несколько снижен, чем у обычного пациента. Для беременных и кормящих матерей вакцинация имеет большую значимость», – отметила заведующая.
Врач призналась, что сразу после того, как прививаться разрешили женщинам в положении, желающих было не так много. Однако со временем все изменилось, женщины начали друг другу рассказывать, что перенесли прививку легко, к тому же доходили истории о том, как тяжело болеют их знакомые и родственницы в положении.
«В настоящее время мы имеем опыт проведения вакцинации, побочные действия были незначительные ни для беременной, ни для плода. Не было каких-то даже минимальных осложнений», – добавила доктор.
Азиза Гайнуллина сейчас на 26-й неделе беременности, ждет первенца – дочку. Девушке 27 лет.
«Мы с мужем решили до планирования беременности обезопасить себя и будущего ребенка, поэтому до беременности мы вакцинировались, вакцинация прошла легко», – рассказала Азиза.
Сейчас девушка спокойна за свое здоровье и состояние будущего ребенка, вся ее семья тоже приняла решение сделать вакцину.
«Некоторые беременные заболевают ковидом, и это очень тяжело. Во-первых, тяжело проходит вся беременность, и могут остаться осложнения на ребенке. Все-таки работает инстинкт материнства, и хочется защитить себя и ребенка своего от этой ковидной напасти, чтобы не было никаких осложнений, чтобы ребенок был здоровым. Я очень рада, что вовремя вакцинировалась, вероятность, что я заражусь Covid-19, намного меньше», – заключила будущая мама.
Анжелика Матвейчева только готовится стать мамой, ей 26 лет. Девушка приняла твердое решение привиться перед зачатием, во время прегравидарной подготовки.
Прошла полный курс вакцинации в октябре, а ближайшие месяцы планирует забеременеть.
«Первым вакцинировался у меня супруг, он вакцинировался еще летом. Я побаивалась, но в итоге поставила двухкомпонентный «Спутник». Я следовала рекомендациям врачей, если врачи говорят, что все хорошо, значит, действительно, все хорошо», – добавила девушка.
Анжелика призналась, что после вакцинации, коронавируса она не боится.