«Хочу узнать секрет»: воспитанник «Рубина» – о самом техничном игроке клуба эры Бердыева

Воспитанник «Рубина» Илья Гилязутдинов, ныне выступающий в составе клуба Медиалиги «Броук Бойз», вспомнил времена игры за казанский клуб под руководством Курбана Бердыева.

«Это были очень классные времена, вспоминаю только с позитивом. Здорово, что удалось побывать в команде РПЛ и, надеюсь, что ещё попылю в Премьер-лиге. Надежда такая не умерла. Общался ли лично с Бердыевым? Повезло, что он обращал внимание на меня, общался. Много говорили о тактике, обучал правильному использованию физических качеств, ещё рассказывал, когда лучше идти в обыгрыш. В общем, разбирал со мной футбол», – цитирует Гилязутдинова Metaratings.

Кроме того, футболист рассказал, кто его впечатлил больше всего в том составе «Рубина».

«Нобоа был невероятным топом. В те моменты я считал, что это самый техничный футболист, которого я видел вживую. Он и сейчас всем доказывает свою силу, в 37 лет человек играет на высочайшем уровне. Хочу узнать его секрет! В тренировках настоящими примерами были Рыжиков, Карадениз и Цаллагов, они занимались больше всех. Вообще, о Казани у меня самые лучшие воспоминания, очень люблю этот город. Всем рассказываю, что Казань – топ», – подчеркнул форвард.

Напомним, Илья Гилязутдинов является воспитанником «Рубина». В составе дубля казанского клуба выпускник местной Академии сыграл 53 игры, отметившись двумя забитыми мячами.