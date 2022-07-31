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Общество
31 июля 2022  17:00

«Хочу танцевать!»: Гульназ Акбашева после 14 лет в инвалидной коляске начала ходить

Челнинка Гульназ Акбашева, известная своими многократными победами на чемпионатах по танцам на коляске, одержала главную победу – она снова может ходить. О том, сколько труда стоило после 14 лет встать с инвалидного кресла, почему она никогда не теряла надежды и как изменилась теперь ее жизнь, девушка рассказала корреспонденту «Татар-информа».

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Поклонники спортивных танцев с восторгом наблюдали, как челнинка Гульназ Акбашева из года в год побеждает на чемпионатах. Она мастер спорта по спортивным бальным танцам, двукратная чемпионка России, чемпионка Кубка Азии, чемпионка Кубка мира и Кубка Континентов по спортивным танцам на инвалидной коляске. В своих интервью Гульназ всегда говорила, что главная ее мечта – снова начать ходить, и, видя, каких результатов она достигает даже будучи прикованной к инвалидному креслу, ни у кого не возникало сомнения – она сможет.

Сейчас Гульназ ведет еще более активную жизнь. Продолжает тренироваться в спортзале, ходит в бассейн, а также работает мастером по наращиванию ресниц. Мечтает создать семью с любимым человеком и стать мамой.

Гульназ Акбашева начала ходить спустя 14 после аварии, в которой она получила травму позвоночника и спинного мозга

Фото из личного архива Гульназ Акбашевой

«Хирург сказал папе: “Никогда не сможет ходить”»

В 18 лет Гульназ в результате автомобильной аварии оказалась в инвалидном кресле. Машина, в которой она ехала вместе с однокурсниками, врезалась в придорожный столб. В этой аварии пострадала только она – у девушки диагностировали травму позвоночника и спинного мозга. Сложная операция не дала ожидаемого результата – Гульназ потеряла способность самостоятельно двигаться.

«Поначалу даже не осознавала, насколько серьезный у меня был диагноз. Потому что оперировавший после аварии хирург успокоил меня: “К Новому году встанешь на ноги”. Видимо, его слова дали мне сил, я не впала в отчаяние, не закрылась у себя в доме. Не ограничиваясь реабилитационными центрами, начала заниматься со специальным тренером. Если в первое время для меня даже сидеть было мучительно больно, постепенно ко мне вернулась способность делать какие-то движения. Когда стал заметен некоторый прогресс, мой папа несмело мне рассказал правду: оказывается, хирург папе сказал, что я больше никогда не смогу ходить.

Но в тот момент эти слова уже не имели значения. Потому что успехи мои были очевидны, и их становилось все больше.

Ты чемпионка мира по танцам на колясках, обладательница множества титулов, кубков. Наверное, занятия танцами тоже стали для тебя моральной поддержкой?

Танцами я занималась с детства. Моя жизнь всегда была связана с танцами. После аварии как-то в интернете смотрю танцы здоровых людей. В то время я даже не слышала, что бывают танцы на колясках. Вот сижу я, смотрю, как красиво танцуют пары, и так хочу танцевать, как они! Настолько увлеклась, что начала на коляске делать различные движения, двигаться. «Завтра же возьму газету и обзвоню все танцевальные студии, может, хотя бы верхней частью туловища можно будет танцевать, хотя бы на брейк-данс запишусь», – подумала я и легла спать.

А утром мне на телефон приходит звонок. Женщина из отдела соцзащиты говорит мне, что в городе организуют парные танцы на колясках, и предлагает мне попробовать принять участие. Этот момент я до сих пор помню. Только вчера я легла спать с мечтой о танцах, а утром меня уже приглашают танцевать. Всевышний меня услышал, это был его самый большой подарок для меня.

Годы, в которые я танцевала, вспоминаю с искренней теплотой. Это были годы, когда я от ощущения безысходности из-за прикованности к коляске переключилась на танцы, посетила многие страны и очень много общалась.


Меня сразу поставили в пару с кандидатом в мастера спорта Виталием Морозовым. Танцевать с партнершей на коляске для него тоже было чем-то новым. Мне пришлось много стараться, чтобы движения наши были красивые, чтобы не наехать коляской на ноги партнера (смеется). А потом начался наш звездный час. На каких только чемпионатах по танцам на колясках мы не побывали: Италия, Германия, Китай, Япония (наше первое место в чемпионате мира), Казахстан, Украина, Амстердам, Польша, Сербия… В разных странах подружились со многими девушками и парнями, такими же, как я, танцующими на коляске.

Сейчас я часто задумываюсь – если бы я жила прежней жизнью, смогла бы увидеть столько стран? Потому что для того, чтобы путешествовать, надо быть неограниченным финансово. Конечно, я раньше, восемнадцатилетней девушкой, об этом не могла даже мечтать. Эти испытания дали мне возможность увидеть мир, я открыла себя с другой стороны.

Ваши отношения с Виталием казались такими теплыми. Вас связывал только танец?

С Виталием мы были близкими друзьями. У него была девушка. Виталий относился ко мне как к сестренке, а я к нему – как к старшему брату, мы действительно очень близко общались.

Ты больше не занимаешься танцами. Почему?

В 2015 году наша пара распалась, и я ушла из танцев. Уходить было тяжело, не скрою. Тренер мне сказал: «Если хочешь танцевать, оставайся». Но я понимала: если я поставила себе цель снова начать ходить, то упор надо делать не на танцы, а на тренировки. К тому же мы с Виталием уже получили всевозможные кубки, занимали призовые места. Я подумала, что надо дать возможность и другим увидеть мир, показать себя.

В итоге мой тренер переехал в Казань, и я тоже приехала за ним и полностью себя посвятила тренировкам.

«На каких только чемпионатах по танцам на колясках мы не побывали: Италия, Германия, Китай, Япония, Казахстан, Украина, Амстердам, Польша, Сербия…»

Фото: neinvalid.ru

«Передвигаюсь при помощи ходунков»

– И вот ты первый раз самостоятельно выходишь на улицу… Вспомни, как это было?

К тому моменту я уже потихоньку могла передвигаться по дому при помощи ходунков. И вот однажды собралась в гости к подруге и себе твердо сказала: «Всё, Гульназ, сегодня ты должна выйти на улицу на своих ногах. Пусть это будет первый шаг». Невозможно описать мои чувства в тот день. Эмоциям не было края, потому что это было огромное мое достижение.

Обычно в коляске даже такси вызвать бывало большой проблемой. Хотя в комментариях всегда указывала, что я в инвалидном кресле, иногда приезжал таксист и говорил, что кресло не помещается в машину, и уезжал. Мне приходилось заново вызывать такси и подолгу ждать его. Возможность самостоятельно выходить на улицу и в этом плане стала большим плюсом.

В первое время боялась, что на улице упаду, просила кого-нибудь быть со мной рядом. В последнее время уже могу уверенно ходить без посторонней помощи.

Теперь коляской не пользуешься совсем?

Пока сажусь иногда. Даже передвигаясь при помощи ходунков, целый день удерживать вес своего тела мне пока тяжело. Иногда хочется спокойно погулять на улице, сходить в магазин.

«Годы, в которые я танцевала, вспоминаю с искренней теплотой»

Фото: из личного архива Гульназ Акбашевой 

«Людей вокруг меня стало меньше»

– Как отреагировали близкие, твои друзья на то, что ты начала самостоятельно ходить?

Знаете, если бы близкие не были рядом, мне вдвойне тяжело было бы осознавать свою прикованность к инвалидному креслу. Они всегда были моей огромной поддержкой. А вот когда сама начала ходить с ходунками, видимо, стали думать: «А, Гульназ встала на ноги, значит, все хорошо». Как-то круг общения у меня сузился, рядом остались лишь немногие. Мне вот это принять было трудно. Потому что, хоть и стала ходить, я еще нуждалась в помощи. Ходить очень тяжело, я сильно потела. В итоге рядом со мной остались только мои родные, самые-самые близкие друзья и мой любимый.

С ним ты познакомилась уже после выздоровления?

Нет, мы уже вместе около пяти лет. Сначала тепло, по-дружески общались, на улице вместе гуляли. Позже наша дружба переросла в любовь.

Насколько я знаю, ты сейчас работаешь в сфере красоты.

Да, выучилась на мастера по наращиванию ресниц, сейчас арендую место в одной студии. Очень люблю вышивать крестиком, может, и поэтому ресницы делать мне тоже нравится. Тоже мелкая работа. В первое время некоторые клиенты спрашивали: «А что с вами случилось?», но теперь уже привыкли.

Тебе приходится подолгу работать в наклонном положении, это не тяжело?

Сначала действительно от нагрузки болели спина, руки, глаза. Мускулы постоянно находятся в напряжении, удерживая тело в наклонном положении. Но во время тренировок мы с тренером делали упор на самые необходимые для работы мускулах, в первую очередь упражнениями укрепляли их.

«Когда сама начала ходить, видимо, стали думать: «А, Гульназ встала на ноги, значит, все хорошо». Как-то круг общения у меня сузился...»

Фото: из личного архива Гульназ Акбашевой 

«В Челнах еще много зданий, куда никак не попадет человек на инвалидной коляске»

– Гульназ, за эти годы ты, наверное, часто сталкивалась с вопросом доступности города для инвалидов. Какие основные проблемы ты бы отметила?

Я не могу, конечно, сказать, что доступная среда в Челнах создана лишь для галочки. В последние годы в Челнах стараются создать доступную среду, новые дома строятся с удобными пандусами. Но когда была на инвалидной коляске, я понимала, что препятствий довольно много. Потому что еще очень много таких зданий, домов, куда человек на инвалидной коляске попасть не может никак. Например, квартира моих родителей на девятом этаже, а лифт доезжает только до восьмого. И тебе на инвалидной коляске приходится пройти целый этаж. Когда жила с ними, я даже думать не могла без посторонней помощи выйти на улицу. Сейчас я живу в новом доме. Здесь установлены просторные, широкие лифты, которые поднимаются до самого последнего этажа, очень удобно и на коляске, и с ходунками.

На днях только говорили о городских пляжах. Человеку с ограниченными физическими возможностями спуститься туда вообще нереально. Даже имеющиеся пандусы очень крутые, опасные.

А вот в городских парках, скверах можно спокойно гулять, пешеходные дорожки ровные, широкие и пандусы удобные.

Ты была во многих странах, наверняка заметила, как относятся к инвалидам за рубежом. Есть отличия с тем, что в России?

Разница очень большая. За границей люди с ограниченными возможностями воспринимаются как-то привычно. У нас на улице прохожие могут проводить тебя пристальным взглядом. Это меня очень смущало. Я считаю, что так делать некультурно, это невоспитанность. А в других странах к тебе относятся настолько как к равному, что ты даже забываешь, что сидишь на коляске, что как-то отличаешься. То, что человек не ходит, не является для них ограничением. Они общаются с тобой так же, как с другими.

За границей люди очень отзывчивые, всегда готовы помочь. У нас даже в такси бывает, что человек помогает неохотно, даже как-то боятся. Не все, конечно. Например, женщины-таксисты берутся помогать с бОльшим желанием, чем мужчины.

«Мне хочется танцевать, зачем же мне ждать, пока я по-настоящему начну ходить, без поддержки?»

Фото: из личного архива Гульназ Акбашевой 

«Никогда не принимала себя в инвалидной коляске»

– Гульназ, в соцсетях у тебя нет ни одного фото, где ты в инвалидном кресле. Ты хочешь перечеркнуть этот этап своей жизни?

Не знаю, возможно, я так до конца и не приняла, что передвигаюсь на инвалидной коляске. Поэтому всегда старалась выкладывать только фото без коляски. Я думала, что если это приму, то смирюсь со своей судьбой. Про себя думала – ну надо выложить, надо, но снова отказывалась это делать. Потому что видела я себя всегда стоящей на ногах, самостоятельно передвигающейся.

Гульназ, мы знаем, что инвалидность многих приводит к отчаянию, они не справляются с тяжелой судьбой и ищут спасение в алкоголе, наркотиках. Как ты нашла в себе силы жить правильно, не оступиться, победить себя?

Конечно, поначалу у меня тоже часто бывали моменты, когда хотелось все бросить, не скрою – бывают и сейчас. Иногда думаю: «Я так устала, не хочу больше так мучиться». Но потом снова успокаиваюсь. Говорю себе: получится – не получится, но попробовать надо.

Но надо сказать, что я никогда не теряла надежды, что когда-нибудь встану на свои ноги. Внутри себя я чувствовала, что этот день придет. Потому что и здоровой я не умела сидеть на одном месте. Танцевала, занималась баскетболом, волейболом. Научилась шить, вышивать. Мне все было интересно. Любила жизнь и сейчас безумно люблю. Думаю, вот это не позволило мне растеряться.

Поделись мечтами, какие у тебя планы на будущее?

Я хочу танцевать! Знаете, когда стала передвигаться при помощи ходунков, у меня в голове родился такой красивый сценарий. Вот я встала на свои ноги, еще немного позанимаюсь – начинаю ходить просто с палкой. А через некоторое время уже начинаю ходить самостоятельно… Но, оказывается, не так легко одновременно задействовать все мускулы. Для этого надо очень много работать. Не делая перерывов, заставляешь себя заниматься, а результаты очень-очень маленькие, они приходят очень медленно. Но когда уже встала на ноги, бросать на полпути тоже не хочется. Но теперь я поняла одно – мне надо успеть жить. Именно жить, в буквальном смысле. То есть принять реальность и жить сегодня. Мне хочется танцевать, зачем же мне ждать, пока я по-настоящему начну ходить, без поддержки? Я могла бы, как раньше, танцевать на коляске. Я уже не хочу откладывать, оставлять на другое время.

Я хочу создать семью, стать мамой. В этом вопросе я тоже «развилась». Раньше я ставила себе разные преграды: «Гульназ, сначала встань на ноги, а потом уже думай о ребенке. Ведь за ребенком надо ухаживать, воспитывать его, он требует много внимания». А сейчас я понимаю, что ребенок не будет мне мешать идти дальше. Возможно, мой сын или моя дочка как раз и станут стимулом, чтобы уже окончательно начать ходить, и мы возьмемся за руки и вместе пойдем по улице.

Гульназ, успехов тебе!

Автор: Гульназ Хабибуллина, intertat.tatar; перевод с татарского

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