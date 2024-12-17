«Каждый день корю себя за это»: казанца осудили за распространение детской порнографии

Ново-Савиновский суд Казани поставил точку в деле молодого инженера и признал его виновным в распространении детской порнографии. В суде молодой человек рассказал о своих планах на жизнь и хороших характеристиках. Об обжаловании приговора, тяжелой болезни и искреннем раскаянии – в репортаже «Татар-информа».





Ново-Савиновский суд признал виновным 22-летнего казанца Назара Алтышева в обороте порнографических материалов с изображением детей

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Хочу исправиться и стать хорошим человеком»

Сегодня Ново-Савиновский суд выслушал последнее слово и вынес приговор 22-летнему казанцу Назару Алтышеву. Его признали виновным в обороте порнографических материалов с изображением детей и назначили два года условно.

По версии следствия, Алтышев отправил троим знакомым в известном мессенджере с помощью функции исчезающих сообщений эротические изображения с детьми. Один из них успел сделать скриншот и сообщил сотрудникам правоохранительных органов.

Назару Алтышеву 22 года, с совершеннолетия он признан специальной комиссией инвалидом. Раньше он занимался карате, получил бронзу на чемпионате России, окончил бакалавриат по специальности «инженер-технолог». В суд Назар Алтышев пришел с адвокатом и матерью, которая, увидев журналиста одного из изданий Казани, выхватила у него из рук телефон. Позднее ему удалось вернуть личную вещь.

Настроение участников заседания заметно испортилось, когда стало известно, что на нем будут присутствовать журналисты. Судья полностью запретил фотосъемку, видеосъемку и аудиозапись в зале. Подсудимый надел маску и вместе с матерью прятался от камер.

В последнем слове подсудимый попросил назначить ему медицинскую экспертизу, но, посоветовавшись с адвокатом, отказался от этой затеи. Поскольку экспертиза проводилась бы несколько месяцев, за это время его состояние здоровья могло ухудшиться. По словам адвоката, Назару Алтышеву предстоит тяжелая операция, которая при худших обстоятельствах может закончиться летальным исходом, а также он может получить осложнения.

«Хочу пояснить, что вину признаю в полном объеме, раскаиваюсь. Я каждый день корю себя за это, совершил преступление по молодости, по глупости. Я добровольно отдал свой телефон, рассказал о двух других эпизодах и дал подробные показания. Я оступился и виноват в этом, хочу исправиться. Имея ограничения по здоровью, я вел полноценную жизнь. Мне нужно протезирование, регулярное лечение, состояние моего здоровья с каждым днем все хуже, для меня встать на ноги проблематично, больнее с каждым днем. Прошу принять мое ходатайство о возобновлении судебного следствия и назначить мне медицинскую экспертизу», – сказал Назар Алтышев.

По словам подсудимого, он получил образование и хочет работать инженером-технологом, а также продолжить учебу в магистратуре.

«Я бы хотел создать семью, крепкую ячейку общества. Я хочу быть добропорядочным гражданином своей страны, приносить пользу людям и обществу. Прошу учесть мое полное раскаяние, состояние здоровья, отсутствие судимости и характеристики. Хочу стать хорошим человеком», – дополнил он.

Вместо строгача – условка, прокуратура обжалует приговор

После отмененного ходатайства о медицинской экспертизе суд перешел к прениям сторон. Государственный обвинитель сообщила суду, что вина подсудимого полностью доказана, в том числе показаниями свидетелей. Она запрасила для подсудимого по 5 лет строгого режима за каждый эпизод. В общей сложности путем частичного сложения она запросила 7 лет колонии строгого режима.

Вместо пяти лет строгого режима за каждый эпизод, как просил гособвинитель, судья вынес наказание в виде года и пяти месяцев условно за каждый эпизод Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

По ее мнению, после отбытия наказания Алтышев должен находиться под надзором на протяжении двух лет. Помощник прокурора также запросила запретить Алтышеву администрировать группы в социальных сетях.

Адвокат в прениях настаивал, что Назар Алтышев активно способствовал раскрытию преступления, передал телефон и пароли. Во всем сознался и раскаялся.

«Он болел долгое время, был инвалидом с детства, раньше занимался карате, перенес множество операций. Когда ему исполнилось 18 лет, комиссия пришла к выводу, что у него инвалидность. В июне у него обострилось заболевание, это тяжелая операция с неясным исходом. Исход операции может быть любым. Возможны осложнения. Прошу заменить реальное лишение свободы на условное, несмотря на то что это тяжкое преступление», – сказал он.

Вместо пяти лет строгого режима за каждый эпизод, как просил государственный обвинитель, судья вынес наказание в виде года и пяти месяцев условно за каждый эпизод. По сумме сложения наказаний Назар Алтышев получил только два года условно. В прокуратуре «Татар-информу» сообщили, что намерены обжаловать решение суда.