«Хочу служить в ВДВ»: в Казани стартовали масштабные сборы по НВП для старшеклассников

Первый в этом году этап обучения мальчишек-старшеклассников основам военной службы стартовал в Казани на базе центра «Патриот». За год на первых в своей жизни настоящих армейских сборах побывают восемь из десяти десятиклассников Татарстана. К чему готовиться ребятам и их родителям, а главное, что им дадут эти занятия, выяснял «Татар-информ».

В Казани стартовали 5-дневные сборы по основам военной службы для десятиклассников

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сегодня на базе Республиканского центра спортивно-патриотической и допризывной подготовки молодежи «Патриот» стартовали пятидневные сборы по основам военной службы для учеников десятых классов Казани. Сборы «Авангард» начались в рамках изучения ОБЖ.

«Полученные здесь знания и навыки пригодятся им в жизни»

«Сегодня мы открываем очередную смену военных сборов по начальной военной подготовке с учениками десятых классов. Здесь собрались 160 учащихся Советского района Казани. Эти сборы уже традиционные, они проводятся второй год на регулярной основе», – рассказал директор Республиканского центра спортивно-патриотической и допризывной подготовки молодежи «Патриот» Дмитрий Литвинов.

Дмитрий Литвинов: «Чтобы родители, а в частности мамы наших школьников, не переживали, хочу отметить, что сборы проходят в рамках школьной программы» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Начиная с сегодняшнего дня школьников будут обучать тактической, огневой и строевой подготовке. Их обучат необходимым медицинским навыкам и защите от оружия массового поражения. Через несколько дней у них пройдут стрельбы из автомата Калашникова на полигоне Казанского высшего танкового командного ордена Жукова, Краснознаменного училища.

«Если раньше эти сборы проводились на базе школ, то сейчас принято решение проводить их централизованно на базе трех центров патриотического воспитания, которые существуют у нас в республике. Центр "Патриот" в Казани, учреждение "Ватан" в Чистополе и МУП "Патриот" в Нижнекамске. Через эти три центра в Татарстане за год подготовку пройдут порядка 5 тысяч школьников. Это 80% от всех десятиклассников Татарстана», – дополнил он.

Занятия у ребят будут по восьми предметам в соответствии с образовательной программой. Она разработана с учетом требований к освоению базового курса основ безопасности жизнедеятельности, обеспечивающих знание основ военной службы. Школьники узнают о законах, работающих на оборону государства, о воинской обязанности граждан, а также о правах и обязанностях гражданина до призыва, во время призыва и о прохождении военной службы. На сборах им предстоит узнать об уставных отношениях и быте военнослужащих.

Занятия у ребят будут по восьми предметам в соответствии с образовательной программой Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Чтобы родители, а в частности мамы наших школьников, не переживали, хочу отметить, сборы проходят в рамках школьной программы. Раньше они проходили весной, теперь они, согласно графику, будут проходить в течение года. Дети проживают и питаются в нашем центре на протяжении всех пяти дней», – отметил Дмитрий Литвинов.

Первые сборы в этом году начались сегодня и продолжатся до 27 января. Так же в этом году планируется провести еще 8 учебных сборов, в которых примут участие более 1600 учеников 10-х классов муниципальных районов РТ. По завершении учебных сборов всех участников наградят сертификатами.

Дети проживают и питаются в центре на протяжении всех пяти дней Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Сегодня ребята заехали, переоделись и пошли на занятия по основам воинского внутреннего порядка. Они учились правильно заправлять постель, застилать простыни и должным образом застегивать форму. Каждый мужчина должен уметь защищать себя, свою Родину и семью. Пусть не все наши юноши пойдут в армию или служить во внутренние органы, но знания и навыки, полученные здесь, им пригодятся в жизни», – рассказал директор «Патриота».

«ОБЖ может спасти жизнь вам или вашему близкому»

Открытие началось с повзводного построения. Ученики исполнили гимны Российской Федерации и Татарстана. Со вступительным словом выступил начальник штаба всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» РТ, Председатель Республиканской общественной организации ветеранов войны «Союз ветеранов РТ», генерал-майор Александр Бородин.

Со вступительным словом выступил начальник штаба Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» РТ генерал-майор Александр Бородин Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Поздравляю всех наступивших с Новым Годом, желаю вам всем, ребята, здоровья, терпения и мира на нашей земле. В Советском районе Казани особенно хорошо работают юнармейские отряды. Только в течение первой четверти в ряды Юнармии было принято более 500 человек. Поздравляю вас с этим замечательным днем начала занятий», – сказал он.

Следующей выступила куратор кадетских организаций Министерства образования и науки РТ Елена Лобанова. Она отметила, что основы безопасности жизнедеятельности – один из самых важных предметов в жизни каждого человека.

«Я не только курирую кадетские школы всей республики, но и курирую вопросы по начальной военной подготовке. Мы рады приветствовать вас здесь сегодня. Вы получите новые знания и навыки, мы благодарим нашу республику за то, что предоставила возможность собрать вас централизованно. Здесь созданы все условия, вас будут вкусно кормить и вы будете крепко спать. Все полученные знания по НВП в рамках ОБЖ пригодятся вам в жизни. ОБЖ – это очень важный предмет, именно он поможет вам в жизни спасти себя или своего близкого. Учитесь и будьте достойный своих преподавателей», – сказала она.

Елена Лобанова отметила, что основы безопасности жизнедеятельности – один из самых важных предметов в жизни каждого человека Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Корреспонденту «Татар-информа» пообщался с учеником 10 класса Семеном Корниловым. Он рассказал, что мечтает служить в ВДВ.

«О сборах я узнал в школе, когда позвали, сразу же согласился. Весь наш класс сюда приехал. Думаю это будет интересный опыт, меня ждут пять дней чего-то нового интересного и полезного для жизни в будущем. Я хочу в будущем быть профессиональным военным. Считаю, что защищать Родину важно и нужно. Я бы хотел служить в ВДВ, потому что никогда не прыгал с парашютом, хотел бы попробовать. ВДВ один из самых известных родов войск, поэтому решил, что пойду туда», – рассказал Семен.

Не менее грандиозные планы и у другого десятиклассника Ильи Ржевского из школы №169.

«О сборах мне сообщил преподаватель по ОБЖ. Он сказал, что надо в срочном порядке собраться и ехать. Старшие ребята рассказывали, что здесь много строевой подготовки, много физической подготовки и все здесь хорошо. Мне очень интересна огневая подготовка, потому что пострелять из настоящего оружия – это редкая возможность. В дальнейшем планирую поступать в танковое училище, потом хочу пойти служить по контракту. В семье у меня есть отличный пример военного – это мой дедушка, он три года прослужил на подводной лодке», – поделился Илья.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Дмитрий Литвинов показал «Татар-информу» учебные комнаты для начальной военной подготовки.

«Сюда у нас сегодня ребята заехали. В учебных комнатах ребята будут смотреть и изучать макеты мин, оружия и снарядов. Каждый из школьников также обязательно побывает в нашем музее поискового движения. А здесь наша оружейная, в этой комнате находятся только реалистичные муляжи оружия, пневматика и выхолощенное оружие у нас в других комнатах. У нас есть муляжи СВТ, “Мосинки”, а также пулеметов», – рассказал Дмитрий Литвинов.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Он также отметил, что для верующей молодежи всегда открыты молельные комнаты, их не запирают. Есть отдельная комната для христиан и отдельная комната для мусульман.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Далее у нас идет специальный тир, позволяющий тренироваться в меткости, не используя боеприпасов. Проектор выводит изображение на котором фиксируются “попадания”. В медицинском центре у нас используется реалистичный робот “Гоша”».

Дальше ребята пошли на инструктаж по мерам безопасности на занятиях, а после этого они приступили к физической подготовке.