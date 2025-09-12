«Хочу поблагодарить каждого из вас»: 4-й созыв депутатов Нижнекамска сложил полномочия

В Нижнекамске прошли заключительные сессии Совета Нижнекамского района и Горсовета четвертого созыва. Депутаты подвели итоги пятилетней деятельности и сложили полномочия.

В президиуме заседания приняли участие депутат Госдумы Айдар Метшин, сенатор Геннадий Емельянов, депутат Госсовета Татарстана Рустем Усманов, а также кандидат в депутаты Горсовета пятого созыва Радмир Беляев.

За пять лет депутаты провели 163 сессии и приняли 690 решений. Они приводили в соответствие нормативные акты, содействовали реализации федеральных и республиканских программ, участвовали в благотворительных акциях, оказывали помощь жителям. За время работы проведено более 2,5 тыс. приемов граждан, рассмотрено около 10 тыс. обращений.

На долю депутатов четвертого созыва выпали серьезные вызовы – пандемия коронавируса и специальная военная операция. В период COVID-19 они разрабатывали меры поддержки населения и контролировали экономическую ситуацию. С началом СВО депутаты организовывали сбор гуманитарной помощи, выезжали в зону боевых действий, поддерживали военнослужащих и помогали их семьям.

Айдар Метшин, подводя итог работе депутатского корпуса, отметил: «За эти годы было сделано многое на благо территории. Хочу поблагодарить каждого из вас за вклад, честность, порядочность и стремление служить обществу», – сказал парламентарий.

По завершении сессии депутаты получили благодарственные письма за плодотворную работу.