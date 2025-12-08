«Хочу отметить Тимура Билялова» - Алексей Пустозеров об игре с «Нефтехимиком»
Нападающий «Ак Барса» Алексей Пустозеров в беседе с клубной пресс-службой прокомментировал итоги встречи с «Нефтехимиком».
«Получился непростой матч. Здорово, что победили перед паузой в чемпионате. Отдельно хочу отметить ребят, которые сегодня пластались в меньшинстве, ловили на себя шайбы. И, конечно, отметить Тимура Билялова – он держал нас в игре и совершил много спасений», – сказал Пустозеров.
Следующий матч в КХЛ «Ак Барс» проведет дома против «Салавата Юлаева».