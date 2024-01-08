«Хочу остаться здесь подольше»: где в РТ дети отбывают наказание за убийства и кражи

В поселке Левченко находится закрытая спецшкола, куда подростки попадают по решению или приговору суда за совершение уголовных преступлений

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Здесь находятся за кражи, разбои и мошенничества, убийства и изнасилования

В эту школу Татарстана попадают только по решению или приговору суда за совершение уголовных преступлений. Все ученики спецшколы отбывают наказание: за кражи, разбои и мошенничества, есть и воспитанники, совершившие такие страшные преступления, как убийства и изнасилования. Недавно в спецшколе в Левченко побывала Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец. В закрытом учебном учреждении могут одновременно содержаться 80 детей, в настоящее время здесь живет чуть больше 30 человек.

Возраст воспитанников от 11 до 18 лет. Максимальный срок пребывания здесь – три года. Но его могут продлить, если ребенок сам того пожелает. И это кажется удивительным, но таких случаев много. Почему ребята хотят остаться в спецшколе, становится понятно после знакомства с ними и местом, где они живут.

Название «закрытая спецшкола» настраивает на то, что ты попадешь в строгое здание с серыми стенами, но когда ты оказываешься внутри, удивляешься, насколько здесь светло и уютно. На пороге встречают улыбчивые мальчишки – они всегда рады гостям, их навещают часто. К примеру, когда в Казани проводился чемпионат мира по футболу, к ребятам приходили спортсмены из Чили. К слову, они здесь и сами все увлекаются спортом: играют в хоккей и футбол.

Недавно в спецшколе побывала Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

В здании, где сейчас находится школа, раньше находилась коррекционная школа-интернат. Потом оно долгое время пустовало, и только в 2002 году его передали закрытой школе.

Сейчас эта спецшкола является одной из лучших в России, чтобы перенять опыт и наработки, сюда приезжают представители других регионов страны.

«Здесь мы позволяем пройти ребятам ускоренный курс обучения, потому что когда они возвращаются в свои семьи, возвращаются в свои школы, им тяжелее освоить образовательный процесс в связи с социальным окружением, в которое они попадают. У нас есть ребята, которые несколько раз оставались на второй год. В свои 14 лет они вынуждены осваивать программу четвертого класса», – рассказала заместитель директора по учебной работе Анастасия Богатина.

Сначала мы прошлись по кабинетам, где у детей проходят дополнительные занятия. Обратили внимание, как просторно и светло в коридорах: на окнах белые занавески, повсюду комнатные растения, на стенах картины – работы воспитанников.

Мальчики успешно обучаются столярному делу Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Вот кабинет, где ребята учатся столярному делу, занимается здесь старшая группа. Мальчики, увидев нас, отвлеклись от своих дел и дружно поздоровались. Учитель – крепкий серьезный мужчина – показал нам табуреты и скворечники. Все это ребята сделали сами.

«Скворечники мы вешаем на территории храмов, детских садов. У нас такие вещи не залеживаются. Особенно в садиках дети любят, когда у них вешают скворечники», – рассказала заместитель директора по учебной работе Анастасия Богатина.

«Скворечники мы вешаем на территории храмов, детских садов. У нас такие вещи не залеживаются» Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Ученики работают и на токарном станке, где можно сделать более сложные изделия. В следующем кабинете ребята занимаются резьбой по дереву. Здесь их учат делать узоры самой разной сложности.

«Это не только успокаивает, но и прививает любовь к созиданию, творческому самовыражению. Дерево — живой материал, и работа с ним это тоже своего рода терапия», – заметила Ирина Волынец.

«Изюминка нашей школы – расшивание тюбетеек бисером и пайетками»

Но тут детского омбудсмена сильно удивили – воспитанники спецшколы ловко управляются и со спицами. Мы идем в следующий кабинет – это мастерская по художественной вышивке.

«Изюминка нашей школы – расшивание тюбетеек бисером и пайетками» Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Изюминка нашей школы – расшивание тюбетеек бисером и пайетками. Наши ребята занимаются спортом, являются фанатами “Ак Барса”, поэтому они вышили тюбетейку с названием команды. Может быть, вы помните, в прошлом году на трибунах сидела бабушка в тюбетейке с надписью “Ак Барс”? Ребята решили повторить», – улыбается мастер производственного обучения Анастасия Мухаметзянова.

«Ребята занимаются спортом, являются фанатами «Ак Барса», поэтому они вышили тюбетейку с названием команды» Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Со своими работами дети участвуют в конкурсе и занимают первые места. Работают с фетром, вышивают лентами и крестиком.

В другом кабинете повсюду разложена ткань цвета хаки – мальчики сами шьют себе форму. Некоторые делают летучих мышей – их передадут в зону СВО разведывательной роте. О таком подарке воспитанников школы попросил один из бывших учеников, который сейчас на передовой.

Мальчики сами шьют себе форму Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Когда мы зашли в кабинет, мальчик по имени Антон что-то кроил. Нам рассказали, что он лучший воспитанник – его фото висит на доске почета. Мальчик не только хорошо шьет, но и учится. Не так давно он вернулся из Санкт-Петербурга – ездил на экскурсию, которой его наградили за хорошую учебу.

Кстати, один из выпускников школы настолько увлекся швейным делом, что, повзрослев, стал мастером, работает в ателье.

Некоторые воспитанники делают летучих мышей – их передадут в зону СВО разведывательной роте Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Еще один воспитанник Андрей – он большая надежда учителей. Здесь ему предстоит находиться еще год. Педагоги надеются, что за это время он успеет принять участие в творческом конкурсе. Он уже помогает проводить мастер-классы по шитью для гостей учебного заведения.

«Мама умерла, а меня отпускают на поминки только на один день»

Ирина Волынец предложила мальчикам задать ей вопросы, но ребята стеснялись, тогда она сказала, что каждый может поговорить с ней наедине. Руки подняли шесть ребят. Она попросила, чтобы для беседы им выделили свободный класс.

Первым, кто зашел к детскому омбудсмену, был 11-летний Паша. Он рассказал, что на днях умерла его мама.

«У нее была эпилепсия, поэтому она умерла. Меня отпускают на поминки только на один день, но этого очень мало, я хочу побыть дома хотя бы два дня», – рассказал мальчик.

Ирина Волынец долго разговаривала с воспитанником школы, пыталась успокоить Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Ирина Волынец долго разговаривала с воспитанником школы, пыталась успокоить и пообещала, что разберется с этой ситуацией. Паша расплакался, не смогла сдержать эмоции и детский омбудсмен.

Позже выяснилось, что семья у мальчика неблагополучная – его мать умерла из-за проблем со здоровьем, вызванных алкогольной зависимостью. Сейчас дома атмосфера неблагоприятная – настолько, что даже лишний день пребывания там для мальчика небезопасен.

«Я воровал, поэтому здесь. Некоторые и похуже дела делали, их отпускают, а меня – нет»

В класс вошел 11-летний Александр – рыжий мальчик с красивой улыбкой. Он поделился, что находится здесь уже два года и за это время его ни разу не отпускали на каникулы к родителям.

«Я имею право на увольнение, но КДН не отпускает меня. По сути из-за брата. Он дебоширит, выпивает. Он прописан у мамы, но там не живет. Мама живет с братиком и со своей сестрой, его там нет. Но инспекторы все равно это в расчет не принимают», – пожаловался воспитанник спецшколы.

Александр находится здесь уже два года, и за это время его ни разу не отпускали на каникулы к родителям Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Мальчику предстоит находиться здесь еще год и три месяца. Его навещает мама, иногда им разрешают выйти на прогулку, но домой с ночевкой и на несколько дней – нет.

«Я воровал, поэтому попал сюда. Некоторые и похуже дела делали, и их отпускают, а меня – нет», – сетует на несправедливость Саша.

Во время беседы стало известно, что парнишка воровал продукты в магазине, а потом продавал их в круглосуточные ларьки.

«Подходишь в любой магазин “24 часа”, и они забирают», – открыл он тайну взрослым.

Волынец возмутилась, ведь получается, что таким образом ребенка подбивают на воровство.

«Я больше не хочу так», – смутившись, улыбнулся Саша.

Мальчик рассказал, что пока он в спецшколе, его отправляли в лагерь в Чечню – он смог познакомиться с другим народом, увидеть красивую природу. Было видно, что он доволен своим нахождением здесь. Саше пообещали разобраться с его проблемой.

Как выяснилось позже при разговоре с воспитателями, брат, о котором он говорил, имеет наркозависимость. Он живет дома с мамой и устроил там настоящий притон. Именно поэтому мальчик может видеться с мамой только вне дома, во время однодневных прогулок.

«Мама давно очень не пила, и то только когда я был на воле»

Еще один мальчик робко заходит в класс. Денису 13 лет, в спецшколу его отправили на два года за кражу из магазина. Здесь он пробыл уже половину своего срока.

Воспитанник рассказал, что до того, как попал в эту школу, был неуправляемым Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Когда мама ко мне в этом месяце приезжала, она сказала, что КДН не разрешила мне увольнения. Она рассказала, что комиссия составила протокол о том, что они пришли к ней домой с проверкой и она была пьяная. Но на самом деле они не приходили к ней, просто позвонили. Они должны были узнать, где я буду находиться в увольнении, посмотреть, есть ли еда в холодильнике, порядок ли дома. У мамы было все хорошо, но почему-то комиссия дала школе информацию другую. Просто отказали нам в увольнении. Мама сейчас очень редко выпивает. Давно очень не пила, и то только когда я был на воле», – рассказал Денис.

Воспитанник рассказал, что до того, как попал в эту школу, был неуправляемым. Сначала его отправили Центр временного содержания несовершеннолетних, где он пробыл месяц, затем уже в спецшколу.

«Те, кто не из Казани, могут с родителями оставаться на три дня по уставу школы, но когда ко мне мама приезжала, нам разрешили остаться только на одну ночь. Просто, говорят, нельзя», – жалуется он.

Денис говорит, что за год пребывания в школе был в увольнении только три раза, а хотелось бы чаще бывать дома с мамой.

Дима – самый старший ребенок в семье, у него есть еще братишка и сестренка, они живут дома. Родители давно развелись, и сейчас мама живет с другим мужчиной.

«Они развелись, потому что папа не работал. Но сейчас он устроился на работе, деньги дает. С мамой они общаются, но вместе не живут. Развелись года четыре назад, а я еще помню, как мы все вместе жили», – поделился Денис.

«Мы с друзьями звонили, включали голос робота и воровали деньги с банковских счетов»

Следующим собеседником Ирины Волынец стал 15-летний Женя. Мальчик рассказал, что у него есть брат и оба они живут с отцом в Елабуге.

Женя здесь уже два года, попал сюда он сразу за два преступления: грабеж и мошенничество Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«У меня есть проблема: родители разведены, отец живет в Елабуге, а мама – в Казани. КДН не отпускает меня в Елабугу на каникулы. В Казань к маме отпускают, а к папе – нет», – говорит он.

Папа Жени забрал сыновей, когда они были еще маленькими. Но почему комиссия не разрешает ему ехать домой, было непонятно, мальчик молчал, опустив глаза в пол. На другие вопросы отвечал вполне охотно.

«Мне здесь нравится, я еще продлеваться буду. Хочу окончить тут девятый класс, пока я учусь в восьмом. Потом хочу получить профессию, точно еще не выбрал, но мне хотелось что-то спортивное, например стать тренером», – рассказал Женя.

Женя здесь уже два года, попал сюда он сразу за два преступления: грабеж и мошенничество.

«Это был обнал. Мне тогда было 13 лет. Мы с друзьями звонили, включали голос робота, чтобы люди не понимали, что звонят дети. И так воровали деньги с банковских счетов», – поделился мальчик.

Вычислили юного мошенника по номеру телефона. Он говорит, что занимался этим сам, а тех, кто вовлек его в это, сдавать не стал.

«Мама работает, получает детские пособия, а КДН не отпускает к ней даже на день рождения»

Марат из Бугульмы тоже попросил Ирину Волынец, чтобы его отпустили домой.

«У меня мама работает, она получает детские пособия, а КДН меня не отпускает к ней даже на день рождения. Я не знаю почему, может, они с мамой что-то скрывают. Она постоянно приезжает ко мне, она не пьет, не бьет меня», – поделился подросток.

Здесь, в школе, ребята в тепле, всегда сыты и одеты Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

У мальчика есть две сестры: старшая и младшая. Отец уехал в Таджикистан, но скоро снова вернется в Казань на заработки.

«Папа недавно звонил сестре, поздравлял ее с днем рождения. А так мы особо не общаемся. Мама всегда говорит, что мне не хватает отцовского воспитания. У нас есть другие родственники, мы со всеми общаемся. Есть мамин брат, есть сестра у нее, но она сейчас в больнице лежит, у нее проблемы с печенью и желудком. Врачи уже сказали, что она больше полугода не протянет. Сейчас мама еще ей будет помогать», – рассказал он омбудсмену.

По словам сотрудников школы, семьи практически всех их учеников – неблагополучные. Здесь, в школе, ребята в тепле, всегда сыты и одеты. Но тем не менее все они очень хотят поехать домой, хотя бы на каникулы.

У кого-то родные недавно вышли из колонии, кого-то инспекция застала дома пьяными

Заместитель директора объяснила, что детей не отпускают домой не просто так – во всех случаях решения КДН оправданы. У кого-то есть родственники, которые недавно освободились из колонии и ведут асоциальный образ жизни, кого-то инспекция застала дома пьяными.

У Саши, например, старший брат наркоман, дома он устроил бордель, постоянно дебоширит – в такие условия ребенка отпустить не могут. Но как объяснить это ребенку?

Заместитель директора объяснила, что детей не отпускают домой не просто так – во всех случаях решения КДН оправданы Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

К Жене из Елабуги часто приезжает отец, они гуляют по городу. Но это максимум, что может позволить комиссия: дома у них неблагоприятная для ребенка обстановка.

А у Марата очень пьющая мама, она говорит сыну, что не пьет, что КДН его обманывает, но на самом деле проблему с алкозависимостью она победить не может.

Так и оказываются дети между реальностью, к которой еще не готова их психика, и родителями, не способными обеспечить им нормальное детство.

«У большинства наших мальчишек один и тот же вопрос – они хотят, чтобы их почаще отпускали домой, хотят побольше проводить времени со своей семьей. И здесь проблема заключается в том, что большинство семей настолько неблагополучные, что находиться в них даже лишний день может быть не безопасным для детей», – говорит Ирина Волынец.

В таких случаях принять решение очень сложно: понятно, что детям хочется домой, но в школе у них намного больше шансов на светлое будущее.

«В этой школе у них прекрасные условия. Это больше похоже на детский лагерь, дети могут получить здесь профессию, научиться чему-то новому. Мальчишки учатся быть скорняками, портными – это большая ценность в наше время. Или стать столяром, плотником, научиться какому-то прикладному искусству, вот, например, как мы видели, они учатся резьбе по дереву. Это все здорово. Дети здесь находятся в безопасности, они сыты и одеты. Классы с небольшим количеством учеников – по сути это индивидуальное обучение, как в частной школе. С ними занимаются психологи, есть стоматологический кабинет, прекрасная столовая. Но все равно ребенка тянет домой, какими бы ни были его родители. Дети остро воспринимают любую несправедливость, особенно когда друга отпускают, а его – нет, и тогда он воспринимает это болезненно. Самое страшное, что ребенок может начать себя винить: он старается, учится, а его все равно не отпускают. В то время как на самом деле причина в серьезном семейном неблагополучии», – объясняет детский омбудсмен.

«В этой школе у них прекрасные условия. Это больше похоже на детский лагерь, дети могут получить здесь профессию, научиться чему-то новому» Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Благодаря республиканскому проекту «Точка трезвости» порядка 700 детей не стали сиротами»

Задача различных ведомств, чтобы ребенок, по окончании срока, назначенного судом, не вернулся к прежнему образу жизни. Увы, нередко бывает так, что ребенок возвращается в те же условия, которые подтолкнули его к совершению преступления, и он совершает его вновь.

«С семьями этих детей ведется работа, но не всегда случаются чудеса. И если родители хронически больные алкоголики или наркоманы, то никто не сможет насильно против их воли их вылечить. У нас в стране отсутствует принудительное лечение. Но у нас в республике есть проект “Точка трезвости”. За время его работы около 700 детей не стали сиротами. Это большой результат, за которым стоит огромная работа межведомственных служб. Устойчивая ремиссия у 80 процентов, а это больше года отказа от алкоголя», – поделилась детский омбудсмен.

В тяжелых случаях, когда не помогают другие методы, родителей лишают прав на детей, но это самая крайняя мера.

«В таком случае ребенок, у которого закончился срок пребывания в спецшколе, отправляется в детский дом или какие-то родственники оформляют над ним опеку», – отметила Ирина Волынец.

Семью, которая оказалась в социально опасном положении, ставят на учет, составляется план ее реабилитации, прописывается пошаговая инструкция, чтобы вытянуть семью из кризисной ситуации, объясняет Уполномоченный по правам ребенка в РТ.

Спецшколы бояться не нужно – ребенок выйдет отсюда без судимости, но перевоспитанный и с полученными навыками, даже профессией Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«На мой взгляд, не совсем правильно то, что суды не всегда принимают решение отправить ребенка в спецшколу, ведь здесь им действительно дают шанс увидеть, как можно жить. Те, кто вовремя не попал сюда, увы, попадают уже в колонию для несовершеннолетних. Тогда в его деле на всю жизнь остается темное пятно. Те же кражи, например, но совершенные в более старшем возрасте, влекут намного более печальные последствия», – говорит Ирина Волынец.

Детский омбудсмен объясняет, что спецшколы бояться не нужно – ребенок выйдет отсюда без судимости, но перевоспитанный и с полученными навыками, даже профессией. Поэтому Ирина Волынец, обращаясь к судьям, предлагает чаще отправлять сюда детей, которые совершили преступления.

«Видно, что дети в этой школе не по годам повзрослевшие, у них взрослый, а иногда потухший взгляд. Но даже у нас на приеме несколько воспитанников сказали, что хотят остаться на больший срок, чем им установил суд, – например, чтобы доучиться. Если у ребенка появляется такое решение, и он принимает его добровольно, это очень радует. Это говорит о том, что детям здесь нравится. И выходят они с намерением никогда не совершать преступления», – говорит Ирина Волынец.

На прощание детский омбудсмен отметила, что ребята могут обращаться в любое время, и оставила свой номер телефона. Волынец пообещала, что будет оставаться с ними на связи, даже когда они уже вернутся домой. Уполномоченный отметила, что дети могут рассчитывать на нее в любой жизненной ситуации.