«Хочу остаться в России»: иностранные студенты Казани из-за санкций переходят на «Мир»

Невольными заложниками западных санкций оказались иностранные студенты Казани: им стало сложнее получить денежные переводы от родителей и улететь из России на родину. Вместе с тем они не теряют оптимизма и намерены продолжить учебу. О новых приключениях иностранцев в России узнала корреспондент «Татар-информа».

Иностранным студентам Казани стало сложнее получить денежные переводы от родителей и улететь из России на родину Фото: kpfu.ru

«Мне нравится культура России и Татарстана, при этом обучение в вашей стране весьма качественное»

Жилберт Пуабу – студент из Пуэнт-Нуара, города, находящегося в Демократической Республике Конго. Впервые приехал в Казань в 2018 году и поступил в Казанский (Приволжский) федеральный университет на направление «политология». Поступил по стипендии по сотрудничеству в сфере образования между Россией и ДРК.

В беседе с корреспондентом «Татар-информа» он рассказал, что начал учить русский язык только приехав в Россию. И тем не менее может не только прекрасно говорить, но и без каких-либо трудностей писать и читать. Этому способствовала постоянная практика с носителями русского языка. Жилберт признался, что с момента переезда в Россию не бывал на родине ни разу и возвращаться пока не намерен.

«Самое главное для меня сейчас – это получение диплома, поэтому домой я ехать не хочу. Кроме того, если я вернусь на родину, у меня не будет практики русского языка, а для моей специальности очень важно уметь выражать свое мнение», – подчеркнул Пуабу.

Жилберт Пуабу: «Самое главное для меня сейчас – это получение диплома, поэтому домой я ехать не хочу» Фото: соцсети

В то время, пока студент из Конго учился в Казани, мир пережил сразу несколько серьезных испытаний. Это и пандемия коронавируса с последовавшим за ней локдауном, и экономическая война, развязанная странами Запада после начала военной спецоперации на Украине. Однако парень признается, что пока не ощущает последствий от текущей ситуации.

«У меня нет проблем в части общения с семьей. Мы разговариваем очень часто, переписываемся в основном в Telegram. Близкие понимают всю ситуацию», – отметил он.

Сейчас в планах Жилберта Пуабу окончить университет и пойти в магистратуру. При этом он признался, что мечтает продолжить обучение в России.

«Мне нравится культура России и Татарстана, при этом обучение в вашей стране весьма качественное», – отметил студент.

Жонибек Жафаров: «В основном студенты обращаются с просьбой перевода денежных средств» Фото: соцсети

«У меня банковская карта с системой UnionPay, и она прекрасно работает»

Помимо отключения некоторых мессенджеров и социальных сетей для российских пользователей из-за санкций возникла новая трудность в виде прекращения работы части банковских сервисов, таких как Visa и MasterCard. Из-за чего перевод денег в другие страны оказался затруднен.

По словам лидера Молодежной ассамблеи народов РТ, экс-руководителя Ассоциации иностранных студентов ИМО Жонибека Жафарова, в Татарстане с пониманием относятся к проблемам молодых иностранцев.

«В основном студенты обращаются с просьбой перевода денежных средств. Также сейчас мы начали решать проблему с регистрацией иностранных граждан на территории Российской Федерации, с продлением визы. Однако все проблемы решаемы», – рассказал Жафаров.

По его словам, недавно появилась возможность трансграничного перевода денежных средств в Россию. Для этого студенту необходимо оформить банковскую карту с платежной системой UnionPay International. Далее предоставить банковские реквизиты родителям или родственникам, которые смогут осуществить перевод денежных средств.

Рикки Шапутра: «У меня банковская карта с системой UnionPay, и она прекрасна работает» Фото: соцсети

«У меня банковская карта с системой UnionPay, и она прекрасно работает», – подтвердил слова Жафарова студент из Индонезии Рикки Шапутра.

Как отметил президент Ассоциации иностранных студентов и аспирантов Казани Нусратилло Джураев, есть и другой вариант решения проблемы получения денежных средств из иностранных государств. «Вузы предложили студентам открыть счет в любом российском коммерческом банке, не попавшем под санкции. После этого необходимо взять реквизиты и отправить его родным, которые в последующем смогут перевести деньги со своего счета в зарубежном банке», – рассказал Джураев.

Нусратилло Джураев: «Вузы предложили студентам открыть счет в любом российском коммерческом банке, не попавшем под санкции» Фото: kzn.ru

После получения денег в российском банке студент может конвертировать их в рубли и рассчитываться любой картой, подключенной к платежной системе «Мир».

«Мои родственники и друзья очень переживают за меня в связи с ситуацией»

Студент Хосе Сьерра из Колумбии учится на 3 курсе бакалавриата в Казанском национальном исследовательском техническом университете имени Туполева на направлении «машиностроение». В Россию приехал в 2018 году. Как утверждает сам студент, покидать Россию в ближайшее время не намерен.

«Конечно, я скучаю по семье, по друзьям. Но одновременно с этим не хочу возвращаться навсегда, потому что социальная ситуация в Колумбии не очень хорошая», – поделился переживаниями студент.

Так же, как и другие иностранные студенты, Хосе Сьерра не стал испытывать сложностей в общении с родственниками после закрытия ряда соцсетей.

Хосе Сьерра: «Мои родственники и друзья очень переживают за меня в связи с ситуацией. Они смотрят новости, которые преподносят в разы хуже, чем есть на самом деле» Фото: соцсети

«Общаюсь с семьей через WhatsApp. Пока с этим проблем нет. Мои родственники и друзья очень переживают за меня в связи с ситуацией. Они смотрят новости, которые преподносят в разы хуже, чем есть на самом деле, как мне кажется. Они переживают, конечно, даже просили вернуться в Колумбию», – рассказал он.

Вместе с тем самая главная цель Хосе – окончить университет и получить диплом.

«Вернуться могу в любое время. В связи с ситуацией сейчас возможно вернуться через одну авиакомпанию Turkish Airlines. Однако я хочу пока остаться в России», – отметил он.

Как признался Хосе, финансовых трудностей на данный момент не испытывает. Несмотря на учебу в университете, парень находит время и для работы.

«Конечно, моя карта заблокирована, поэтому расплачиваться ею я не могу. Однако я работаю и получаю зарплату. Она начисляется на карту “Мир”. В этом смысле мне повезло», – отметил Хосе.

Для решения проблем иностранных студентов создан специальный межвузовский чат Фото: скриншот

По словам главы Ассоциации иностранных студентов и аспирантов Казани Нусратилло Джураева, для решения проблем иностранных студентов создан специальный межвузовский чат.

«Студенты задают вопросы или заявляют о своих проблемах, которые мы в дальнейшем решаем», – пояснил Джураев.

По его словам, несмотря на обстановку, многие иностранные студенты казанских вузов хотят не только закончить и получить диплом, но и продолжить дальнейшее обучение в России.