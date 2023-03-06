«Хочу наладить там мирную жизнь»: волонтер из Татарстана переедет в Мариуполь

Волонтер из Нижнекамска Святослав Таротин, принимавший участие в доставке гуманитарной помощи из Татарстана жителям ДНР и Запорожской области, после этой поездки решил переехать в Мариуполь. О причинах, побудивших молодого человека перебраться в город, где по ночам слышны взрывы, он рассказал корреспонденту «Татар-информа».

«Там мягче климат, почти нет снега, море рядом. Но главная причина не в этом. Там осталось лишь около 50% населения. Для восстановления города, налаживания мирной и стабильной жизни на новых территориях России нужны люди», — сообщил он.

Святослав Таротин вместе с другими волонтерами из Татарстана недавно отвез гуманитарную помощь в Мелитополь на двух машинах. Дорога из Татарстана до пункта назначения на автомобиле заняла два дня. Добровольцы привезли более 30 мешков вещей для местных жителей и бесплатно раздали их.

«Мы были в Мелитополе, раздавали теплую одежду. За вещами подходили многие люди, были целые семьи. К примеру, одна семья перебрались в Мелитополь из Мариуполя. Люди выбирали себе одежду, потому что средств на покупку вещей у них не было», — поделился воспоминаниями Святослав.

Мужчина вместе с волонтерами из Татарстана побывал в Мариуполе. Он увидел разрушенный город, разбитые дома и дороги, брошенные машины. Тогда у Святослава Таротина проснулось желание помогать людям, которые, несмотря на все тяготы, продолжают там жить.

«Да, это опасно. Но я — волонтер, общественник. Кто еще это сделает, если не мы?» — задается вопросом Таротин.

Сейчас молодому человеку 25 лет, он — юрист. У татарстанца пока еще нет своей семьи, но есть твердое желание помогать другим.

«Планирую помогать людям. Там есть волонтерский гуманитарный центр, где требуются рабочие руки. Туда постоянно поступает гуманитарный груз, а кто-то все это должен возить на передовую. Хочу наладить там мирную жизнь», — говорит Святослав.

По его словам, в Мариуполе сейчас активно ведется стройка, тем, кто потерял жилье, его восстановят, вопрос лишь во времени.