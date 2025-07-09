«Хочу набраться сил»: Фирдус Тямаев рассказал о планах на летний отдых

Заслуженный артист Татарстана Фирдус Тямаев запланировал отпуск, в который он вместе с семьей отправится в ближайшие дни.

«Давно с семьей спокойно не отдыхали. В прошлом году дочь была еще маленькая, поэтому хорошо отдохнуть не удалось. Маму тоже брали с собой. Из-за выступлений я сам приехал попозже, успел побыть там всего три дня», – рассказал певец в беседе с корреспондентом «Интертат».

В этом году семья снова поедет полным составом – муж, жена и трое детей. Хотят выделить на отдых больше времени, чем в прошлом году.

«Хочется отдохнуть подольше, потому что сильно устал в моральном плане, работал много. Хочу набраться сил. За границей есть знакомые врачи, надо бы и вопросами здоровья заняться. Врачи сказали, чтобы я каждый квартал проходил проверку. В щитовидной железе кисты с обеих сторон. Попил витамины. Глубоко думать об этом даже не хочется, потому что от таких мыслей расстраиваюсь. Как бы в этом году не пришлось наполовину сократить количество концертов», – поделился артист.

У Тямаева есть традиция каждый год ездить к ребятам, которые находятся на специальной военной операции.

«Сразу после отпуска хочу поехать. Отвезем гуманитарную помощь. Я сказал своим друзьям: “Кто сколько может, помогите”. Потому что сейчас времена изменились. Кто-то дает 10 тысяч, кто-то – 20 тысяч. Сказали, что помогут по возможности. Отвезем необходимые вещи, гостинцы – колбасу, сыр, чак-чак, баурсаки, другие угощения. Также планирую сделать концерт для ребят. В этом году возьму не только баян, но и колонки с микрофоном», – отметил Тямаев.

«Также заеду к ребятам из Росгвардии. В «Снежном» служат ребята из соседнего Башкортостана, их тоже хочу проведать», – добавил он.

Также Тямаев рассказал, что планирует дать концерт, посвященный бойцам СВО, на одной из казанских площадок.

«Это будет концерт в поддержку матерей, семей, детей наших бойцов, чтобы поддержать их дух», – поделился заслуженный артист РТ.

Гульназ Хабибуллина