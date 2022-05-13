«Хочу на большую сцену»: «Звезды из Завтра» готовят новое поколение артистов России

Фото предоставлено пресс-службой оркестра

Ожидание и беспокойство, страх и восторг — эти чувства неизменно испытывают финалисты республиканской творческой программы «Звезды из Завтра». Выход на сцену приводит в волнение даже уже состоявшегося музыканта, а для ребенка из отдаленного района Татарстана, воспитанника рядовой детской музыкальной школы, — это настоящее событие.

Особенно если событие происходит на одной из главных республиканских площадок — в Государственном Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева, да еще и с ведущим камерным оркестром La Primavera под руководством худрука Рустема Абязова.

Фото предоставлено пресс-службой оркестра

Третий год программа осуществляется при поддержке Президента РТ и Министерства культуры РТ, что дало возможность расширить границы проведения программы и затронуть несколько районов республики.

«Детей в целом редко приглашают поучаствовать в каком-либо концерте, кроме как в тех, что проводят сами музыкальные школы. А здесь они получают возможность выступить с оркестром мирового уровня и стать частью большого дела, которое делает коллектив и маэстро Абязов», — поделилась мнением педагог ДМШ №14 Казани Татьяна Занько.

Фото предоставлено пресс-службой оркестра

Только в этом сезоне в проекте приняли участие более 1500 детей со всего Татарстана. Из года в год желающих становится все больше, а отбор — всё более сложным для самого Абязова, который проводит его лично. В этом году звание лауреатов было присуждено 150 солистам, а также хоровым коллективам и ансамблям.

Впрочем, по словам педагогов участников проекта важно не это, а то что программа становится своеобразным подспорьем для детей, возможностью заявить о себе и получить бесценный опыт.

Фото предоставлено пресс-службой оркестра

Участники программы «Звезды из Завтра» прошлых лет были приглашены в телевизионные проекты «Синяя птица» и «Лучше всех», на фестиваль «Добрая волна», приняли участие в Дельфийских играх, стали стипендиатами фонда «Новые имена» и международного благотворительного фонда Владимира Спивакова, были рекомендованы к поступлению в музыкальные колледжи Татарстана.

«Третий год мы выезжаем за пределы Казани, и я ощущаю, как за это время вырос уровень детей в целом. И я рад, что каждый из них имеет возможность выступить с профессиональным коллективом на сцене», — прокомментировал имеющиеся тренды Рустем Абязов.

Фото предоставлено пресс-службой оркестра

С горящими глазами за сцену после выступления возвращается вокалистка Зиля Хамитова из Балтасей. Она приняла решение и собирается поступать в Казанский музыкальный колледж имени Аухадеева, чтобы навсегда связать свою жизнь с музыкой. «Хочу на большую сцену», — поделилась с журналистками юная восходящая звезда в образе Снегурочки из оперы Римского-Корсакова.

Завершится программа 14 мая большим концертом в Казани с участием финалистов со всего Татарстана.