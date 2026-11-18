Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов поделился эмоциями после первого матча за казанский клуб после возвращения.

Встреча с московским «Динамо» завершилась поражением казанцев со счетом 2:4.

По словам форварда, ключевым фактором стала потеря концентрации.

«Где-то неправильно сыграли в своей зоне, нас за это наказали», – передает слова форварда корреспондент «ТИ-Спорта».

Сафонов признался, что матч получился для него особенным — на раскатке присутствовали жена и сын, а сама игра стала первой после возвращения в Казань.

«Приятно выходить здесь на лед. Я состоялся тут как профессиональный хоккеист, для меня это большие воспоминания и честь. Только позитив», — отметил он.

Форвард также рассказал, что пока привыкает к лиге после попытки заиграть в НХЛ.

«Немного надо привыкнуть ко времени, пока не могу перестроиться. Нормально, от игры к игре буду добавлять». Опыт за океаном он оценивает положительно.

«Увидел новую жизнь, этот опыт пригодится в любом случае», – рассказал Илья.

Обиды на «Ванкувер» за отсутствие полноценного шанса Сафонов не держит.

«Можно по-разному обсуждать. Я сейчас здесь и хочу наконец выиграть Кубок. Пока только два финала, оба не в нашу пользу», – сказал нападающий.