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«Хочу каждого увидеть живым»: Рамиль Муллин повез гумпомощь бойцам и жителям Лисичанска
В преддверии новогодних праздников из Нижнекамска выехала колонна с гуманитарной помощью для жителей Донецкой и Луганской народных республик и земляков-военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне специальной военной операции. В составе делегации — глава города и района Рамиль Муллин.
Сопроводить отправку он решил, чтобы лично пообщаться с военнослужащими, узнать, какую помощь может оказать Нижнекамск им и их семьям.
«В первую очередь, я каждого провожал сам, и хочется каждого увидеть живым и здоровым. Для меня это дело чести — увидеть их. Хочу понять настрой ребят, узнать, как они чувствуют себя. В Лисичанске необходимо оценить, какая помощь необходима», — рассказал глава района.
В составе гуманитарной помощи вещи первой необходимости, продукты питания, 10 тонн муки, а также сладости для новогодних подарков детям из ЛНР и ДНР, одежда, лекарства, средства гигиены и хозяйственные принадлежности.
Помимо этого, в груз вошли строительные материалы для восстановления города. Для Донецкого госпиталя и Дома инвалидов — инвалидные коляски, костыли, трости, средства гигиены, одежда и обувь.
Для военнослужащих-земляков Нижнекамск направил электрогенераторы, окопные свечи, лекарства, одежду, продукты, строительные материалы.
«Новый год для каждого — это некое чудо. Очень хочется наступления скорейшего мира, чтобы наши ребята вернулись живыми и здоровыми», — сказал глава района Рамиль Муллин.
Общий вес гуманитарного груза — 40 тонн на сумму 10 млн рублей.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой.
Фото: пресс-служба Нижнекамского района.
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