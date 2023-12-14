«Хочу каждого увидеть живым»: Рамиль Муллин повез гумпомощь бойцам и жителям Лисичанска

В преддверии новогодних праздников из Нижнекамска выехала колонна с гуманитарной помощью для жителей Донецкой и Луганской народных республик и земляков-военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне специальной военной операции. В составе делегации — глава города и района Рамиль Муллин.

Сопроводить отправку он решил, чтобы лично пообщаться с военнослужащими, узнать, какую помощь может оказать Нижнекамск им и их семьям.

«В первую очередь, я каждого провожал сам, и хочется каждого увидеть живым и здоровым. Для меня это дело чести — увидеть их. Хочу понять настрой ребят, узнать, как они чувствуют себя. В Лисичанске необходимо оценить, какая помощь необходима», — рассказал глава района.

В составе гуманитарной помощи вещи первой необходимости, продукты питания, 10 тонн муки, а также сладости для новогодних подарков детям из ЛНР и ДНР, одежда, лекарства, средства гигиены и хозяйственные принадлежности.

Помимо этого, в груз вошли строительные материалы для восстановления города. Для Донецкого госпиталя и Дома инвалидов — инвалидные коляски, костыли, трости, средства гигиены, одежда и обувь.

Для военнослужащих-земляков Нижнекамск направил электрогенераторы, окопные свечи, лекарства, одежду, продукты, строительные материалы.

«Новый год для каждого — это некое чудо. Очень хочется наступления скорейшего мира, чтобы наши ребята вернулись живыми и здоровыми», — сказал глава района Рамиль Муллин.

Общий вес гуманитарного груза — 40 тонн на сумму 10 млн рублей.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой.