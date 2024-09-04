«Хочу, чтобы Россия и Грузия жили в мире»: в Раифе чествовали грузинскую икону Богородицы

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Архиерейская служба, три хора и гости из Грузии

Ежегодно Раифа собирает сотни гостей в свой главный праздник – День обретения списка чудотворной иконы Грузинской Божией Матери. Вот и сегодня здесь собралось много гостей. В престольный праздник Грузинского храма торжественную Литургию служили в более просторном Троицком соборе.

Пели на Богослужении сразу три хора: квартет «Притча» Раифского монастыря, архиерейский хор под управлением Дениса Рогова и гости из из главного грузинского патриаршего храма Светицховели, который находится в Мцхете.

Перелив голосов с национальным колоритом по-особенному звучал среди привычных слуху песнопений. Особенно порадовало знаменитое грузинское многоголосье. Ничуть не уступали гостям и хоры Татарстанской митрополии.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Икону нашли среди мусора на полу разрушенного храма»

История Грузинской иконы насчитывает уже более 400 лет. В 1622 году Грузия была захвачена персидским шахом Аббасом, который вывез из страны множество ценных вещей, включая икону Богородицы. Позже ее выкупил приказчик ярославского купца Егора Лыткина, который в то время находился в Персии. Купцу приснился сон, в котором ему было показано, где находится икона, и рассказано, что он должен отправить ее в Красногорский монастырь на Пинеге в Архангельской епархии. Он выполнил это указание в 1629 году. Вскоре на новом месте икона начала творить чудеса.

В честь образа, принесенного в Раифу в 1668 году, здесь был построен каменный храм. Позже на его месте была построена соборная церковь. В годы советского безбожия икону спасли ученые из Казанского университета, которые нашли ее среди мусора на полу разрушенного храма. Образ был передан на хранение в храм Ярославских святых на Арском кладбище Казани, где также некоторое время находилась и другая святыня – Казанская икона Богородицы. Только 23 июня 1991 года икона вернулась в Раифу в Грузинский храм.

Икона известна своими чудесами. Согласно легенде монастыря, сразу после того, как в обитель принесли этот образ, начали происходить чудеса: больные выздоравливали, те, кто был одержим злыми духами, обретали покой.

«Как только образ появился в обители, сразу начали происходить чудеса»

Торжественная Литургия в Раифе продолжилась крестным ходом. С образом Грузинской Богородицы священнослужители проследовали к месту погребения предыдущего настоятеля обители архимандрита Всеволода. Затем крестным ходом прошли к Грузинскому собору. Здесь Митрополит Кирилл рассказал гостям и прихожанам монастыря историю Грузинской иконы.

«Когда здесь появился этот образ, он сразу стал почитаемым и священным. Сразу начали происходить чудеса, добрые изменения, исцеления и люди живым ручейком потекли сюда, в Раифу. Недаром эта обитель была восстановлена одной из первых, восстанавливали ее многие люди, и даже те, кто не принадлежал к православной культуре, даже не верующие люди», – отметил владыка Кирилл.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Он добавил, что многие, кто сюда приезжают, получают утешение.

«Особенно мы сегодня радуемся тому, что грузинская община, и люди, представляющие Грузинскую Православную Церковь, приезжают сюда. Конечно, а куда же им идти? Они же приходят к родной Грузинской иконе. Вот сегодня приехал грузинский хор. Я хочу вас поблагодарить за проторенную тропинку, за то, что не забываете и приходите. Мы рады видеть здесь своих православных братьев. Для Матери Божией нет ни русских, ни грузин, ни немцев – мы все дети Божьи», – рассказал митрополит.

«Мы старались, братья готовили обитель»

Наместник Раифского монастыря игумен Гавриил рассказал, что в 1845 году митрополит Филарет Амфитеатров перестроил Грузинский храм – на втором этаже он хотел сделать для себя келью с окном в храм, чтобы, когда силы его оставят, не лишаться Богослужений.

«Он хотел здесь уйти на покой, но его перевели в Киев, где он прослужил еще несколько десятилетий. Сейчас здесь братские кельи», – рассказал игумен.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Он отметил, что в этом году празднование прошло масштабно и, несмотря на первую рабочую неделю после лета, здесь сегодня собралось много людей.

«Как и каждый год на праздник к нам приехал большой собор архиереев. Очень много людей пришли помолиться. Мы старались, братья готовили обитель, подготовили концертную программу, фестиваль чая – будем развивать эту добрую традицию, чтобы люди могли попробовать разные виды чая. Мы старались сделать праздник», – поделился отец Гавриил.

Наместник обители подчеркнул, что насельники монастыря решили сделать не просто развлечение для гостей, а познакомить их с традицией народной культуры.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Я хочу, чтобы Россия и Грузия как раньше были друзьями»

Руководитель хора из Грузии Илья Осипашвили рассказал, что впервые в России. Хор состоит из 20 человек, но в Раифу приехали только пятеро.

«Нас очень хорошо встретили. Я очень люблю россиян, и они часто приезжают к нам. Мне очень понравился этот монастырь и Богослужение. Нам очень приятно, что нас пригласили. Грузинская икона для нашего народа очень почитаема, она очень дорога для нас и хорошо, что в России она известна. Оригинальный образ сейчас находится в музее, он поврежден, поэтому не находится в храме. Дай Бог всем здоровья, счастья, чтобы скорее закончилась война, и мы все были счастливы. Я одного хочу – чтобы Россия и Грузия как раньше были друзьями. Мы – православные, мы должны жить в мире. Дай Бог, чтобы так и было», – заключил он.

Специально для журналистов грузинский хор исполнил церковное песнопение, посвященное Грузинской иконе Богородицы.

«Мы в Татарстане люди искушенные, любим пить чай»

После крестного хода началось Раифское чаепитие. Сотрудник отдела культуры Татарстанской митрополии Лия Мирганиева рассказала, что такое мероприятие проводится впервые.

«Мы в Татарстане люди искушенные, любим пить чай, но здесь представили такие вкусы, которые удивят почти всех. Из музея Каюма Насыри привезли аутентичный татарский чай – он состоит из душицы, липы, мяты. Владыка попробовал и ему очень понравилось», – рассказала она.

Собранный своими руками чай привезли на Раифское чаепитие и гости из соседней Марий Эл.

«Мария Лебедева из Марий Эл собирает чай не только для того, чтобы знакомить людей со своей культурй, но и отправляет его бойцам на СВО, чтобы они согревались душой. Это очень здорово», – рассказала Лия Мирганиева.

Один из интересных чайных сборов под названием «Детский» заготовили ученики Пушкинского лицея №9 из Зеленодольска. Они нашли в литературе описание любимого чая Пушкина, сами собрали травы и высушили их.

Порадовали гостей и угощениями, приготовленными в печи, и традиционными монастырскими угощениями. Завершился праздник выступлением квартета «Притча» и грузинского хора.