«Хочу, чтобы планы стали реальностью»: единороссы Татарстана обсудили задачи на 2023 год

Итоги этого года и планы на 2023 год сегодня обсудили в Казани на заседании президиума Регионального политического совета всероссийской политической партии «Единая Россия». Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин заявил, что, несмотря на трудности. этот год завершается успешно.

«Сложный год, практически по всем вопросам. И в связи с СВО (специальной военной операции на Украине — прим. Т-и), и в связи с оказанием помощи, благотворительными грузами, поддержкой наших добровольцев и призывников. Президент Татарстана Рустам Минниханов подвел итоги на большом совещании и отметил слаженную работу всех ветвей и уровней власти в республике. Надо сказать, что, несмотря на всевозможное давление на экономику, мы завершаем этот год вполне успешно», — отметил Мухаметшин.

Руководитель регионального исполкома «Единой России» в своем докладе рассказал про основные направления деятельности партии в 2023 году. Так, будет продолжаться работа над партийными проектами, развиваться сотрудничество с некоммерческим сектором, расширяться работа со сферой IT. Партия также продолжит помогать семьям мобилизованных на системной основе и развивать волонтерский центр.

Одним из приоритетных направлений станет также подготовка к выборам 2024 года. Кроме того, в следующем году будет проведен аудит в каждой местной партийной организации, чтобы точно знать количество людей, входящих в «Единую Россию».

«Надо понимать, что из всех зарегистрированных членов партии кто-то уехал, кто-то переехал, а кто-то просто порвал с партией. Поэтому этот аудит нужно сделать в каждой местной партийной организации, чтобы мы не ходили с этим мертвым грузом», — подчеркнул Мухаметшин.

Он добавил, что по итогам этого аудита количество партийцев несомненно уменьшится, поэтому необходимо также принимать в организацию новых членов. «Уже сегодня нужно приступать к подбору кадров», — уверен Председатель Госсовета РТ.

В конце совещания отличившихся активистов «Единой России» и победителей конкурса «Лидер года» наградили благодарственными письмами, дипломами и денежными сертификатами на сумму от 8 до 20 тыс. рублей.

Подводя итоги мероприятия, Фарид Мухаметшин поблагодарил всех участников за плодотворную работу в этом году и призвал не сбавлять темпов в следующем.

«Верстаем планы на 2023 год, и я хочу, чтобы они стали реальностью с вашей помощью во имя нашего народа и республики», — заключил Мухаметшин, завершая церемонию награждения и заседание партийной организации.