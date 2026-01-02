«Хочу, чтоб Квартальнов стал обладателем Кубка Гагарина». Агент - о шансах «Динамо-Минск»

Фото: hcdinamo.by

Известный хоккейный эксперт Алексей Дементьев высоко оценил работу Дмитрия Квартальнова с минским «Динамо», объяснив успехи клуба в сезоне-2025/2026 подходом главного тренера.

«Я рад за белорусский хоккей. Рад, что там доверились Квартальнову. Результаты налицо. "Динамо" играет высоко, это рисунок игры Квартальнова, он очень требователен к себе и к игрокам. Для меня ничего удивительного в их лидерстве нет», — заявил Дементьев Vprognoze.

Эксперт также поздравил специалиста с тысячным матчем в КХЛ и выразил надежду, что Квартальнов в будущем станет обладателем Кубка Гагарина.

Очень хочу, чтобы Дмитрий стал обладателем Кубка Гагарина», — приводит слова Дементьева издание.

Команда полностью оправдывает доверие тренера и похвалы экспертов, уверенно возглавляя турнирную таблицу Западной конференции с 57 очками после 39 сыгранных матчей.