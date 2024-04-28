«Хочу быть как герой фильма «Бой с тенью»: боксер-профи из Альметьевска – о своей карьере

«Это не первый мой бой с соперником старше и больше меня. Во время спарринга эти составляющие не имеют абсолютно никакого значения»

«Это не первый мой бой с соперником старше и больше меня»

– Виталий, до вашего поединка с Никитой Мирошниченко остались считаные дни. Как распределяете свои нагрузки?

– Подготовка на заключительной стадии. Я вошел в форму, поддерживаю вес и провожу легкие тренировки.

– Что можете сказать о своем сопернике?

– Лично с ним не знаком, но знаю, что профессиональную карьеру он начинал в США. Затем переехал в команду мексиканского боксера Эдди Рейносо. На мой взгляд, Никита хороший техничный боксер.

– Он старше вас на четыре года, у него больше опыта выступлений и по габаритам вы немного ему уступаете. Вас это не смущает?

– Это не первый мой бой с соперником старше и больше меня. Во время спарринга эти составляющие не имеют абсолютно никакого значения. На ринге сильные стороны определяет уровень подготовки и отношение к тренировкам.

– Вы выиграли 16 поединков (из них 11 нокаутом), а ваш оппонент Мирошниченко – 15 (4 нокаутом) при одной ничьей. Можно ли рассматривать эти показатели в пользу кого-то из вас?

– Думаю, нет. Мы совершенно разные. В боксе есть множество стилей. Я себя отношу больше к панчерам, то есть большинство поединков завершаю нокаутом. Мирошниченко больше технарь.

– На сегодня вы занимаете ведущую строчку в российском рейтинге боксеров в полусреднем весе. Как к этому относитесь?

– Спокойно. Это всего лишь рейтинг среди российских боксеров. И это не предел. Хочется стать номером один и чтобы мою фамилию знали на мировой арене. На данный момент в международном рейтинге своей весовой категории я занимаю 27-е место. Это неплохой результат.

– За счет чего вам удается улучшать показатели и продолжать вашу беспроигрышную серию?

– В первую очередь здесь большая заслуга моей команды Ratel Pro Fight. Они проделывают огромную работу. Мое дело за малым – выходить и побеждать. С каждым боем я расту как спортсмен и соперники с каждым разом сложнее и выше по рейтингу.

«Во время матча с Роберто Арриаза была полная арена на 3 тысячи человек. Все шумели и поддерживали меня. То же самое было дома в Альметьевске в поединке с Джабулани Макенсе»

– На что рассчитываете в предстоящем бою?

– Бокс – непредсказуемый вид спорта. Но, я думаю, мы пройдем всю дистанцию в 10 раундов.

– Имеет ли значение атмосфера во время боя и как это влияет на вас?

– Меня это очень сильно мотивирует и заряжает. В Прокопьевске Кемеровской области во время матча с Роберто Арриаза была полная арена на 3 тысячи человек. Все шумели и поддерживали меня. Это было удивительно, ведь я не местный. То же самое было дома в Альметьевске в поединке с Джабулани Макенсе. В Казани рассчитываю на аналогичную атмосферу. Матч пройдет во Дворце единоборств «Ак Барс». Обещаю, будет зрелищно, зрителям должно понравиться!

«Мой главный болельщик – мама»

– В чем, на ваш взгляд, залог успеха в профессиональном боксе?

– Основное – это дисциплина. И, как я уже отметил ранее, слаженная работа моего коллектива: тренера Владимира Зыкова, менеджера, промоутера, катмена, массажиста. Отдельная благодарность Рустему Равилевичу Имангалиеву – руководителю промоутерской компании Ratel Pro Fight. Он верит в меня, вкладывает свои силы, время и средства для достижения нашей общей цели – завоевания чемпионского пояса.

– Тактику перед боем тоже выстраиваете все вместе?

– Безусловно, подключается вся команда. Мы просматриваем бои соперника, разбираем его сильные и слабые стороны, работаем над собственными ошибками.

– Сколько времени занимает подготовка к поединку?

– Все зависит от даты боя. В среднем она занимает от трех до пяти месяцев. Все это время мы работаем над основными физическими компонентами, тренируем выносливость и многое другое.

«Мой самый главный болельщик – это мама»

– Как проводите свободное время между поединками?

– После боя мне необходим отдых. На месяц-полтора выхожу из плотного тренировочного режима и занимаюсь только поддержанием физической формы. Приезжаю к маме в Альметьевск, стараюсь больше общаться с родными и близкими.

– Кто будет болеть за вас в Казани?

– Друзья и близкие. Но мой самый главный болельщик – это мама.

– Как, кстати, она относится к вашему спорту? Все-таки бокс контактный и достаточно травматичный вид.

– Мы разговаривали об этом в начале моей карьеры. Мама удостоверилась, действительно ли я хочу связать свою жизнь с профессиональным боксом, и сказала, что поддержит мое решение. Первое время ей было непросто воспринимать это, она переживала за меня. Сейчас, думаю, она более спокойно относится к тому, чем я занимаюсь. Как-то после одного моего поединка она сказала, что испытывала ощущение, будто сама боксирует.

– Что вас привлекло в боксе?

– В детстве мне всегда нравилось бороться с мальчишками во дворе. Когда мне было 8 лет, в школе открыли секцию по боксу. Я заинтересовался и сразу пошел. Потом начались тренировки, первые соревнования, кубки и медали… Я понял, что у меня получается, и еще больше увлекся.

– В какой момент поняли, что можете добиться большого успеха в спорте?

– Это случилось в подростковом возрасте. Я посмотрел фильм об истории профессионального боксера «Бой с тенью» с Денисом Никифоровым в главной роли. На тот момент это меня сильно замотивировало. Я понял, что хочу быть как он – чемпионом мира.

– Кто для вас пример для подражания?

– Мой кумир – это мой тренер, чемпион мира Владимир Зыков. На его счету 19 побед. И я как ученик мечтаю превзойти своего учителя.

«В успехах большая заслуга моей команды Ratel Pro Fight. Они проделывают огромную работу. Мое дело за малым – выходить и побеждать»

«В каждом титульном поединке выкладываюсь на все сто, как будто он последний»

– Назовите самый запоминающийся поединок в вашей профессиональной карьере.

– Самым запоминающимся был тот самый бой с Роберто Арриаза в 2022 году. Он получился одним из самых зрелищных и кровавых. Думаю, с того момента и пошел мой рост как профессионального спортсмена.

– Какое из собственных достижений считаете наиболее значимым?

– Безусловно, все титульные бои для меня важны. В каждом из них я выкладываюсь на все сто, как будто это мой последний бой.

– Не задумывались о том, чтобы уменьшить или увеличивать свою весовую категорию?

– Я комфортно чувствую себя в своем весе и не испытываю особых проблем для поддержания формы. У меня есть цель стать чемпионом в своей категории. В этом отношении я полностью доверяю своему тренеру. Как он скажет, так и будет.

– Какие мысли посещают вас перед поединком и во время него?

– Перед матчем все мысли крутятся вокруг предстоящего боя. После того как вступаю на ринг, сосредотачиваюсь только на сопернике.

– Смотрите поединки с участием других бойцов?

– Конечно же, я слежу за миром профессионального бокса и не только в своей весовой категории. В основном смотрю наиболее значимые бои. Скоро (18 мая, – прим. Т-и) будет встреча Тайсона Фьюри и Александра Усика. Вот за этим поединком будет интересно понаблюдать.

«Безусловно, все титульные бои для меня важны. В каждом из них я выкладываюсь на все сто, как будто это мой последний бой»

– С кем из соперников хотели бы сразиться?

– Безусловно, с первым номером Теренсом Кроуфордом. Этому американцу на данный момент нет равных. Но мне предстоит большой путь, чтобы побоксировать с чемпионом мира.

– Хотели бы провести бой за границей?

– Конечно, хотелось бы! Надеюсь, в ближайшем будущем такая возможность появится. Я готов к любому вызову, хоть в России, хоть за границей.

– Что вам приносит удачу во время боя?

– Я верю в себя, в меня верит команда, я верю в Бога.

– Поделитесь планами на ближайшее будущее?

– Сейчас я думаю только о предстоящем поединке. Мне важно выиграть бой 29 апреля. После этого просто хочу отдохнуть.

Фотографии предоставлены Виталием Петряковым

Виталий Петряков – российский боксер-профессионал, выступающий в первом среднем весе.

Родился 22 сентября 2000 года в Альметьевске.

Мастер спорта России по боксу. На профессиональном уровне дебютировал 16 мая 2019 года.

Чемпион мира по версии WBC среди молодежи, чемпион мира по версии IBA International.

Профессиональный рекорд: 16-0-0, 11 KO's.