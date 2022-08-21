«Желание жить вернули дети»: татарстанец стал чемпионом по сноуборду, потеряв ногу в ДТП

Выжив в автокатастрофе, Ильнур Ханнанов из Сармановского района не только встал на ноги. Вопреки прогнозам врачей, он освоил сноуборд, доску для серфинга, покорил Альпы. Сейчас спортсмен добивается, чтобы инвалиды получали от государства технические средства для занятий спортом. О необычной судьбе соотечественника – в материале «Татар-информа».

Ильнур Ханнанов считает, что в списках Фонда социального страхования недостаточно технических средств реабилитации. К примеру, нет протеза для занятий бегом или сноубордом Фото: Валентина Дроздова

«Инвалидам нужны специальные средства реабилитации»

Мечта инвалида второй группы Ильнура Ханнанова – изменить федеральный закон в пользу людей с ограниченными возможностями. Он считает, что в списках Фонда социального страхования недостаточно технических средств реабилитации. Там не указаны средства для активных занятий спортом. К примеру, нет протеза для занятий бегом или сноубордом, которые сейчас стоят от 1,5 до 2 млн рублей.

Такой протез для сноуборда полгода назад вышел из строя у Ильнура. В заключительный раз он участвовал на нем в чемпионате России в апреле. До этого мужчина пытался оформить через государство протез для бега, но попытки не увенчались успехом. Автор законодательной инициативы уверен, что такие сложные средства реабилитации нужны не только ему, но и другим людям с ограниченными возможностями. Своими мыслями на этот счет он поделился с корреспондентом «Татар-информа».

«Давайте начнем с вас, какие у вас в жизни мечты, идеи? Наверняка их много – активный отдых с детьми, путешествия, работа. А человек с ограниченными возможностями – он не мечтает об активном отдыхе? А если это ребенок? Он, как и все дети, хочет бегать, прыгать, радоваться жизни. Но для этого нужны специальные средства реабилитации», – говорит Ханнанов.

Ильнур Ханнанов уверен, что пока человек, родившийся или по воле судьбы вдруг ставший инвалидом, не попробует свои силы в разных видах спорта, он не прочувствует вкуса полной жизни Фото: из семейного архива Ильнура Ханнанова

Мужчина уверен, что пока человек, родившийся или по воле судьбы вдруг ставший инвалидом, не попробует свои силы в разных видах спорта, он не прочувствует ярких эмоций, вкуса полной жизни. А жить полноценной жизнью, не чувствовать себя изгоями или ненужными людьми в обществе хочется всем.

«У меня есть двое детей – 14-летняя дочь и 10-летний сын. Я хочу с ними бегать, кататься на велосипедах, выезжать на природу», – говорит собеседник.

Специальный протез для бега стоит более 1,2 млн рублей. Наш герой хоть и трудится на нескольких работах, но позволить себе такую покупку не может.

«У меня есть двое детей – 14-летняя дочь и 10-летний сын. Я хочу с ними бегать, кататься на велосипедах, выезжать на природу» Фото: из семейного архива Ильнура Ханнанова

«Я был как мячик, запущенный в стену»

Страсть к экстремальным видам спорта у Ильнура была всегда. До аварии он вел активный образ жизни, играл в футбол, волейбол, баскетбол, зимой катался на сноуборде, а летом – на вейкборде, участвовал в гонках на автомобилях и мотоциклах. Трагедия его не сломила. Мужчина с протезом вместо одной ноги участвует в различных соревнованиях наравне с обычными спортсменами. Этим летом в Казани на международном фестивале сапсерфинга на общей дистанции 6 км он занял первое место. Кроме того, зимой поднимался на Эльбрус на высоту 4,5 тыс. метров, чтобы спуститься оттуда на сноуборде.

«Если ты не умеешь летать – беги, если не можешь бежать – иди, если не умеешь ходить – ползи, но во что бы то ни стало продолжай двигаться», – написал Ильнур в соцсети.

Сейчас ему 39 лет, он в бодром состоянии духа, ставит перед собой цели и идет к ним. Однако такой боевой настрой к Ханнанову пришел не сразу. Сначала пришлось выкарабкиваться из длительной депрессии. Мужчина потерял ногу в ДТП 5 августа 2015 года. Прошло семь лет, но тот злополучный день он до сих пор вспоминает с горестью и грустью.

«Я ехал на мотоцикле, когда с правой стороны на меня повернула «Нива». Человек не включил поворотники, не убедился, что на левой полосе свободно. Там была двойная сплошная, а он просто пытался развернуться. Зачем он на половине дороги остановился? Видимо, ждал, чтобы машины на встречке прошли. Между нами оставалось буквально 10-15 метров, а я летел на скорости более 100 км в час. Я был как мячик, запущенный в стену», – говорит Ильнур.

«Желание жить вернули дети. Они пришли в больницу, просто обняли и сказали: «Папа, с тобой все будет хорошо» Фото: из семейного архива Ильнура Ханнанова

Авария случилась возле Альметьевска. После нее мотоциклист перенес несколько операций, из-за длительного наркоза частично потерял память, которая со временем восстановилась. Сначала врачи пытались реанимировать пострадавшую ногу, но она не прижилась, в конечном итоге конечность ампутировали. После этого в голову потерпевшего лезли разные дурные мысли. Желание жить вернули дети. Они пришли в больницу, просто обняли и сказали: «Папа, с тобой все будет хорошо».

«Ради детей я встал на ноги», – подчеркнул собеседник.

Тот трогательный момент он вспоминает со слезами на глазах. После ампутации ноги родственники Ханнанова обращались к разным врачам в надежде поднять его на ноги. Один врач даже сказал, что с ним «бесполезно маяться, ходить он уже не будет». Вопреки такому неутешительному прогнозу Ильнур встал, начал ходить и вскоре вернулся в спорт. Однако душевные раны затянулись не сразу.

«Хотелось повесить фото виновника ДТП на стену, чтобы кидать в него дротики, но потом я отпустил ситуацию. Какой смысл держать на него зло? Чем мне это поможет? Этого человека я ни разу не видел и не слышал, он ко мне никогда не приходил. Видимо, так и должно было быть», – говорит философски Ильнур.

Между тем собеседник «Татар-информа» считает, что если бы водитель автомобиля включил тогда поворотники, то сейчас бы он ходил по-прежнему на своих двух ногах, а не передвигался с помощью протеза.

Чтобы комиссия одобрила нужный протез или инвалидную коляску, это средство реабилитации нужно согласовать с Москвой Фото: из семейного архива Ильнура Ханнанова

«Ты можешь менять ИПР столько раз, сколько угодно»

Чтобы получить не только спортивный, но и обычный протез, инвалиду нужно приложить немало усилий. Первую дорогостоящую искусственную конечность герой нашей истории оформлял и ждал от ФСС целых два года. Чтобы он не сидел все это время в инвалидном кресле, его родственники сложились и приобрели менее функциональное устройство за 600 тыс. рублей.

«Получить протез не так-то просто. Сначала ты проходишь медицинское обследование, потом приходишь во ВТЭК (врачебно-трудовая экспертная комиссия, – прим. Т-и), и там тебе назначают реабилитационные средства. Эти средства должны быть удобными и полезными для социализации. Чтобы комиссия одобрила нужный протез или инвалидную коляску, это средство реабилитации нужно согласовать с Москвой, а там его не всегда согласовывают, требуют массу документов. Мне пришлось целых три раза менять индивидуальную программу реабилитации, чтобы в нее вписали протез с внешним источником питания, и я получил активную “ногу”», – объяснят Ханнанов.

Первым делом человеку, вдруг ставшему инвалидом, необходимо самостоятельно найти хорошую протезную компанию. Специалисты посмотрят культю и определят подходящее реабилитационное средство. Они напишут письмо, где укажут все необходимые функциональные направления. С этим письмом человек с ограниченными возможностями должен пойти в больницу, где ему потребуется пройти так называемый бегунок, который заполняют разные врачи.

Если нужный функционал не будет согласован с Москвой и вписан в документы, то инвалид не сможет получить тот многофункциональный протез, который хочет. Однако он вправе пройти бегунок заново. Этот процесс достаточно трудоемкий, помимо физических усилий требует массу эмоциональных затрат. Не все инвалиды бывают к этому готовы, поэтому и соглашаются на простые, недорогие протезы.

«Ты можешь менять ИПР столько раз, сколько угодно, пока не сделаешь так, как тебе нужно. Но не у всех на это хватает сил», – подчеркнул спикер.

«В 2019 году протезно-ортопедический центр помог осуществить мою мечту и сделал специальный протез для катания на сноуборде» Фото: из семейного архива Ильнура Ханнанова

«Бежать марафон в модельных туфлях»

На протяжении последних лет татарстанец пытается внести изменения в федеральное законодательство, чтобы инвалиды со всей страны «не ходили по замкнутому кругу», так же как и он сам кружился в попытках получить протез бедра для бега. Свои хождения Ильнур начинал в 2020 году с Фонда социального страхования.

«Изначально обращался в Фонд соцстраха – возможно ли выделить спортивный протез для бега? Мне ответили, что в федеральном перечне нет такого пункта, и рекомендовали обратиться в Министерство спорта РТ. Минспорт ответил, что на оснащение меня протезом нет финансовой возможности, рекомендовали найти другой вид спорта или обратиться в Физкультурно-спортивное общество инвалидов. Обратился туда, и мне ответили, что не спонсируют такое оборудование, опять отправили в ФСС. Потом я написал Президенту Татарстана, мне рекомендовали обратиться в фонды, а фонды – на местный уровень. Глава Сармановского района сказал: “Извините, но такие вещи мы не поставляем”», – рассказал Ханнанов.

Стоит отметить, что любитель активного образа жизни направлял аналогичные письма в Минтруд РТ и в Региональное отделение политической партии «Единая Россия», там ему хотели помочь и опять перенаправили в другие инстанции.

Свои попытки татарстанец вновь возобновил в 2022 году. Он обратился к Уполномоченному по правам человека в РТ. В письме рассказал свою историю после аварии.

«В 2019 году протезно-ортопедический центр помог осуществить мою мечту и сделал специальный протез для катания на сноуборде. До этого я пробовал кататься на доске на моем обычном протезе, но это было совcем не то. Чтобы было понятно, если сравнивать катание на сноуборде на специальном спортивном протезе и на обычном протезе для ходьбы, это как бежать марафон в кроссовках или в модельных туфлях на каблуках», – написал Ханнанов.

Мужчина перечислил свои достижения на специальном протезе для сноуборда. В 2020 году он занял третье место на чемпионате России по двум номинациям, в 2021-м выполнил нормативы на разряд и получил звание кандидата в мастера спорта.

«На своем опыте я понял, что для лучшей социализации и более полного развития своих способностей людям, а особенно детям с ограниченными возможностями, нужны специальные спортивные средства реабилитации», – отметил автор письма.

Спортсмен пояснил, что в классификации технических средств реабилитации федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду (приказ Минтруда РФ от 13.02.2018), нет таких позиций, как специальный спортивный протез или кресло-коляска для занятий спортом.

«Предлагаю внести поправку в федеральный перечень реабилитационных мероприятий и технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденный распоряжением Правительства РФ в 2005 году, и внести в классификацию технических средств реабилитации раздел “Cпортивные технические средства реабилитации”», – предложил Ханнанов.

Это письмо было направлено в Минтруд РФ. В официальном ответе ведомства сказано, что федеральный перечень средств реабилитации для инвалидов достаточно большой, включает свыше 300 наименований изделий, предоставляемых государством бесплатно.

«На российском рынке насчитываются многие тысячи наименований ТСР, предназначенных для уменьшения ограничений жизнедеятельности инвалидов и их интеграции в общество, однако предоставление всех изделий инвалидам исключительно за счет средств федерального бюджета не представляется возможным», – говорится в документе.

«Люди с ограниченными возможностями могут принести больше пользы, добиться большего, чем обычные люди» Фото: из семейного архива Ильнура Ханнанова

«Готов стать депутатом или дальше стучать во все двери»

После этого неугомонный татарстанец всерьез задумался о том, чтобы написать письмо в Аппарат Президента РФ, но не стал этого делать, опасаясь, что его вновь перенаправят в какие-либо социальные организации по замкнутому кругу.

От своей задумки изменить федеральное законодательство Ильнур Ханнанов не отказался. Говорит, что пойдет до конца, чтобы на своем примере показать другим людям с ограниченными возможностями здоровья, что на самом деле возможности человека безграничны.

«Когда я бываю в Казани, катаюсь на электроскейте, приезжаю в парк «Урам» или просто качу по улицам, все оборачиваются. Оборачиваются и люди на колясках, у них вдруг что-то загорается внутри. “А разве так можно?” – думают они», – говорит Ильнур.

Особенно его волнует судьба детей-инвалидов, у которых жизнь только-только начинается. Ребятам нужно показать «правильный путь, правильно загрузить их мозг», считает собеседник.

«Люди с ограниченными возможностями могут принести больше пользы, добиться большего, чем обычные люди. Человек на двух ногах больше ленится, чем тот, кто попал в сложную ситуацию. У нас просто нет обратного пути», – считает Ханнанов.

Чтобы воплотить задумку в жизнь, спортсмен собирается баллотироваться в депутаты.

«Тут есть два варианта – либо самому стать депутатом, либо дальше вопреки всему стучать в каждую дверь с гордо поднятой головой», – говорит собеседник.

В родной деревне он прославился экоделами. С 2011 года мужчина активно расчищает окрестности от свалок и сажает деревья. Фото: из семейного архива Ильнура Ханнанова

«Мост любви», «чистый колодец» и качели

Кроме занятий спортом у Ильнура есть еще одно большое увлечение^ в родной деревне он прославился экоделами. С 2011 года мужчина активно расчищает окрестности от свалок и сажает деревья.

«Занимаюсь экологией, убираю мусор, провожу рекультивацию свалок, закапываю образовавшиеся ямы и высаживаю траву. Мы убираем свалки на берегах рек всей семьей. Дети вместе со мной сажают деревья, всего высадили 7 тыс. саженцев. Также собираем макулатуру и обмениваем ее на саженцы, разбили возле реки большой яблоневый сад», – рассказал Ханнанов.

По весне активист мастерит с детьми скворечники и устанавливает их на деревьях вдоль берегов рек Мензеля и Холодная. Третий год подряд участвует в акции «Чистые родники». Для этого формирует группу добровольцев из числа 10-12 человек, которые собирают мусор и вывозят на взятом в аренду прицепе.

«В этом году мы убрали восемь родников, вывезли четыре прицепа мусора», – вспоминает Ильнур.

Любитель экологии вместе со своей семьей высадил несколько еловых аллей, участвовал в посадках деревьев в соседних городах и районах Фото: из семейного архива Ильнура Ханнанова

Кроме того, любитель экологии вместе со своей семьей высадил несколько еловых аллей, участвовал в посадках деревьев в соседних городах и районах.

«Мы принимали участие в школьной акции “Сад памяти”. Район закупил саженцы 50 яблонь, которые мы посадили на пришкольном участке», – добавил спикер.

В 2022 году Семья Ханнановых завоевала титул «Лучшей экосемьи» на районном конкурсе, а в прошлом году – второе место в конкурсе «Эколидер». Помимо уборки мусора неравнодушный татарстанец собственными силами благоустраивает территории.

Так, летом 2020 года житель деревни Лешев Тамак при помощи родственников за два месяца восстановил небольшой подвесной мост через реку Холодная, по которому ходил в детстве в школу. Когда-то он был оборудованным, но со временем пришел в упадок, трубы прогнили и проржавели.

С этим местом у Ильнура связаны трогательные воспоминания. Здесь в седьмом классе он впервые познакомился со своей будущей супругой Сиреной. Спустя годы мужчина решил отремонтировать мост и назвал его «Мостом любви». Кроме того, он собирается воплотить в жизнь еще два проекта.

«Первый проект называется “Чистый колодец”. У нас на улице раньше был большой колодец, но он стал ветхим. Мы его закрыли, чтобы люди не провались. Потом закупили вместе с отцом большую емкость, выкопали землю, поставили резервуар. Теперь осталось лишь сделать верхнюю часть, но нужны деньги на покупку металлоконструкции», – пояснил Ильнур.

По весне активист мастерит с детьми скворечники и устанавливает их на деревьях вдоль берегов рек Мензеля и Холодная Фото: из семейного архива Ильнура Ханнанова

Колодцем сейчас можно пользоваться, осталось лишь сделать навес. Второй проект связан с установкой качелей.

«На возвышенности горы Миру-Мир хочу построить качели, как в Турции. Материал для этого уже подготовил, но пока нет свободного времени. Чтобы воплотить проект в жизнь, ему нужно две недели», – говорит Ханнанов.

Спикер выкладывает фото и видео из своей активной жизни в соцсетях. К нему частенько обращаются за помощью инвалиды со всей России. Так, в этом году написали три человека. Ильнур помог им советами из собственной практики, к примеру, рассказал, как получить хорошее средство реабилитации, а также оказал моральную поддержку.

В дальнейшем он мечтает стать участником «Дакара». Только для этого потребуется установка специального кресла в гоночном «КАМАЗе». Кроме того, он намерен выступить на Паралимпийских играх по сноуборду, но для этого нужно выиграть Кубок России, а это сделать непросто. Дело в том, что пока в Татарстане нет такой сборной, поэтому Ильнур выступает за Московскую область, тренируется самостоятельно, без тренера. Но и в этом направлении уже есть подвижки. Активисту помог президент Федерации фристайла и сноуборда РТ Денис Белов, который подарил в 2021 году специальный сноуборд.

Осталось лишь приобрести новый специальный протез или отремонтировать сломанный. Но пока это сделать невозможно из-за отсутствия запчастей. Житель деревни Лешев Тамак не теряет надежды найти отечественные аналоги и умельца, который бы починил сложное устройство. Тогда он вновь примет участие в Кубке России и поборется за призовые места.