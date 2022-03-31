«Хочется поддержать ребят»: «Женщины Татарстана» поучаствовали в акции «Подарок воину»

Общественная организация «Женщины Татарстана» поддержала акцию Союза женщин России «Подарок воину». Первая посылка подарков из Татарстана военнослужащим, выполняющим долг на специальной операции, состоялась сегодня.

По словам руководителя РОО «Женщины Татарстана», председателя Общественной палаты РТ Зили Валеевой, информация о сборе подарков вызвала большой отклик в республике.

«Этими подарками хочется поддержать наших ребят и выразить им слова благодарности за то, что они сегодня заняты серьезной и ответственной работой. Этими гостинцами мы хотим напомнить им, что дома их любят и очень ждут. Мир без фашизма – это мечта не только женщин России, но всех людей. И то, что они взвалили на свои крепкие плечи эту работу, вызывает чувство гордости», – сказала Валеева.

Всего жителями Татарстана было собрано 5 тонн груза, куда вошли футболки, носки, трико, тельняшки, майки, свитеры, полотенца, угощения. В акции приняли участие жители Азнакаевского, Нижнекамского, Новошешминского, Альметьевского, Мамадышского, Аксубаевского Сармановского, Муслюмовского, Алькеевского районов, а также из Казани и Набережных Челнов.

Напомним, что акция «Подарок воину» инициирована Союзом женщин России и проводится на территории всей страны. Ее частью может стать любой желающий. Основная цель акции – поддержать дух воинов, участвующих в спецоперации, и передать им любовь и тепло жителей страны.