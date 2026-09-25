«Хочется побить»: Ильсия Бадретдинова раскритиковала хейтеров

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Заслуженная артистка Татарстана Ильсия Бадретдинова опубликовала в соцсетях пост, в котором выразила свое возмущение теми людьми, которые пишут различные непристойности в комментариях, а также поблагодарила всех, кто поддерживает ее.

«Так и хочется побить тех, кто пишет бред, а адекватных — с чувством обнять», – написала Бадретдинова в соцсетях, сопроводив публикацию видео, на котором показан эпизод из мультфильма, где один герой поддерживает и утешает другого.