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Общество 25 сентября 2026 16:35

«Хочется побить»: Ильсия Бадретдинова раскритиковала хейтеров

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«Хочется побить»: Ильсия Бадретдинова раскритиковала хейтеров
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Заслуженная артистка Татарстана Ильсия Бадретдинова опубликовала в соцсетях пост, в котором выразила свое возмущение теми людьми, которые пишут различные непристойности в комментариях, а также поблагодарила всех, кто поддерживает ее.

«Так и хочется побить тех, кто пишет бред, а адекватных — с чувством обнять», – написала Бадретдинова в соцсетях, сопроводив публикацию видео, на котором показан эпизод из мультфильма, где один герой поддерживает и утешает другого.

#ильсия бадретдинова
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