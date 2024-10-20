«Хочется еще жить»: ветеран из Буинского района РТ отпраздновал столетний юбилей

В Буинском районе РТ отметил столетний юбилей ветеран Великой Отечественной войны Анвар Низамов. Об этом сообщает телеканал «Татарстан 24».

В честь ветерана в одном из кафе Буинска был организован праздничный вечер, где юбиляр принимал поздравления и рассказывал гостям о своей жизни. Низамов известен бодростью и отличной памятью, несмотря на почтенный возраст, на праздник он пришел в парадной форме.

Вниманию пришедших были представлены фотографии военных лет, рукописи юбиляра и карта его фронтового пути. В ответ на вопрос о самочувствии Анвар Низамов, бывший, как и всегда, в хорошем настроении, с улыбкой сказал: «Жить всё равно хочется, хотя мне уже сто лет, хочется еще жить».

Анвар Бурганович Низамов родился в 1924 году в деревне Верхний Наратбаш (тогда входила в состав Буинского района ТАССР). В 1942 году в 17-летнем возрасте был призван на фронт. Из 11 ушедших на войну из его деревни вернулся только он один. Участвовал в освобождении Беларуси и Польши, День Победы встретил в Чехословакии. После войны долгое время преподавал в школе. Он и его жена вырастили троих детей, двое из которых живы и ежедневно разговаривают с отцом.

В Буинском районе РТ сейчас проживают всего пять ветеранов войны, и Низамов стал вторым из них, дожившим до ста лет. Глава муниципалитета Ранис Камартдинов назвал его легендарной личностью. Он также обратил внимание на то, что юбиляр, будучи водителем генерала, любил фиксировать события военной жизни с помощью фотографии.

Ветерану вручили поздравления от Президента России Владимира Путина и Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Власти района подарили ему пылесос — Анвар Низамов, несмотря на возраст, продолжает жить в собственном доме и сам заботится о хозяйстве.