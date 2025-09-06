«Хочется, чтобы глаза горели» - Губерниев о сборной России в матче с Иорданией

Фото: Салават Камалетдинов, «Татар-Информ»

Известный спортивный журналист Дмитрий Губерниев в беседе с «Чемпионатом» прокомментировал игру сборной России в матче с Иорданией (0:0).

«Хотел, чтобы игра команды была понастырнее, поярче. Понятно, что соперник неплохой, но играли дома. Надо было пытаться забивать. Хочется, чтобы глаза горели. Мне кажется, что не было огня. Но у сборной России соперники стали посильнее. И не будем забывать про психологическое состояние. Если бы маячил ближайший допуск, а он пока не маячит.

Тут вопросы настроя, подготовки и целесообразности играют большую роль. Как бы ты ни настраивался, понимаешь, что с турнирной точки зрения нет вообще ничего — мы никуда не отбираемся, никуда не попадаем. Это сложно. Футболистам, тренерам и болельщикам не позавидуешь. Но тем не менее хочется побед, немного другой игры и блеска в глазах», – сказал Губерниев.