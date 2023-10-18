«Хочешь жить, копай глубже!»: зеленодольский боец о СВО, ранении и реабилитации

Житель деревни Красный Яр Зеленодольского района Руслан Галиакберов отправился на спецоперацию добровольцем, в бою потерял часть ноги, сейчас проходит курс лечения. Он рассказал, почему решил идти в зону спецоперации и как проходит его восстановление.

В 2010-2011 годах боец проходил срочную службу, начинал связистом, затем поменял специализацию — стал гранатометчиком.

«Пока служил, поучаствовал в боевых действиях, правда, уже в качестве разведчика. Поэтому боевой опыт у меня имелся», — рассказал он о себе.

Как только в сентябре 2022-го началась мобилизация, он сам пришел в военкомат, попросил повестку. Через два дня его отправили в МВЦ «Казань Экспо», где все мобилизованные проходили «учебку». Через месяц оказался в районе города Сватово.

Военнослужащий не стал говорить жене, что пошел добровольцем, она подумала, что он получил повестку. Никаких проводов делать не стали, посидели семейным кругом, у матери бойца как раз перед отправкой был день рождения. «Конечно, были слезы», — признал он.

«Отговаривали: „Может, не поедешь?“. Но не настаивали, знают мой характер: если что сказал, то уже не отступлюсь. Я пошёл по стопам своих прадедов, которые воевали в Великую Отечественную против нацистов. Считал и считаю своим долгом продолжить их дело», — пояснил свою позицию Руслан Галиакберов.

Ожидания бойца сильно отличались от того, что ему пришлось увидеть в реальности. Он предполагал, что будет стрелковый бой, как в первую командировку, но всё оказалось иначе.

«Это война артиллерии, приходилось много копать. Как мы шутили: хочешь жить, копай глубже. Противника практически вживую не видел, только издалека. А привыкнуть было сложнее всего к „прилётам“: прилететь могло в любой момент», — пояснил военный.

В его взводе было еще четверо военнослужащих из Зеленодольска. В основном молодежь от 25 лет, но был и 18-летний: вместо срочной службы парень предпочел пойти в зону спецоперации.

«Мы его взяли под патронаж, всему обучали. Атмосфера в части была хорошей, командиры роты и взвода прислушивались к нашему мнению. Обращались к нам часто за помощью, не считали, что это ниже их достоинства», — отметил Руслан.

Ранение боец получил, наступив на противопехотную мину. Сначала подумал, что был «прилёт», потому что его откинуло взрывной волной.

«Затем встал, осмотрелся, воронки нет, и чувствую, что внизу ноги что-то начало щипать. Глянул, а вся берца разорвана, и пальцев на ноге нет... Потерял много крови, но ребята вовремя оказали медицинскую помощь, перебинтовали, наш васильевский мальчишка промыл мне рану», — поделился военный.

Потом еще пять километров сослуживцы тащили его на себе до машины. Далее началось лечение в Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге. К сожалению, осколки попали и в пятку, врачи их вовремя не заметили, пошло нагноение, и одну треть голени пришлось ампутировать.

Сейчас военнослужащий проходит реабилитацию. Недавно получил хороший протез с гидравлической стопой. Ходить уже можно, а бегать пока не получается. Машину водит самостоятельно. Сначала снимал протез и давил на педаль левой ногой, а потом приноровился управлять машиной с протезом.

Сейчас Руслан Галиакберов планирует встать на ноги и вернуться на прежнюю работу. В настоящее время помогает в сборе гуманитарной помощи.

Специальная военная операция проводится с 24 февраля прошлого года. Президент России Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.