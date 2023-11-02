Хмуриться не надо: в ноябре Wink.ru поможет сохранить бодрость и хорошее настроение

Фото: пресс-служба Ростелекома

В ноябре видеосервис Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ), как всегда, позаботится о хорошем настроении подписчиков. В планы на долгие почти зимние вечера и уикенды надо обязательно включить новые сериалы о пацанах разных поколений, узнать историю «Гардемаринов» тридцать лет спустя, познакомиться с отважными силовиками из средневековья и наших дней, отправиться в космос с корейскими кинематографистами и познать всю сложность бытия с новой картиной якутских режиссеров. Только в линейке Wink Originals в ноябре выйдут четыре очень разных проекта, каждый из которых интересен по-своему.

Главная премьера от Wink Originals — сериал о молодежи конца 1980-х «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+) режиссера Жоры Крыжовникова. Первые два эпизода сериала станут доступны 9 ноября эксклюзивно в Wink.ru, далее каждый четверг будет выходить по одной серии.

Советский Союз доживает последние годы, разваливаются экономические связи, денег у населения не хватает на самое необходимое. Молодежь потеряна и дезориентирована, многие сбиваются в уличные стаи. Сериал показывает, как «улица» шаг за шагом разрушает жизни и самих ребят, и их близких.

Второй сезон, который расскажет о новых похождениях #ШКЛТ2 (12+) от Wink Originals, стартует уже 2 ноября. Команда юных героев снова собирается вместе, чтобы создать новое шоу — музыкальное.

Для самых маленьких зрителей Wink.ru с 3 ноября предложит мультсериал «Кубокот — в школу без забот» (6+). Любимые герои помогают ребенку подготовиться к статусу школьника. Сериал включает 25 коротких и ярких серий.

Киноальмах «ЭТ» (18+) от известных якутских режиссеров Степана Бурнашёва и Дмитрия Давыдова собрал шесть драматических, комедийных, интимных и даже пугающих историй, которые заставляют содрогнуться и улыбнуться, но обязательно — сопереживать.

В ноябре в Wink.ru появятся два проекта о буднях и подвигах работников правоохранительных органов. Второй сезон сериала «Наш спецназ» (18+) с Алексеем Кравченко в главной роли с 14 ноября продолжит рассказывать о работе отряда быстрого реагирования «Трефы». События древнерусского детектива «Витязи» (16+) разворачиваются в XIII веке, а в Wink.ru станут доступны с 6 ноября 2023 года.

Третьего ноября выходит долгожданное продолжение киноэпопеи про приключения гардемаринов. Режиссер Светлана Дружинина представила фильм «Гардемарины 1787. Мир». Несмотря на манифест российской императрицы Екатерины Великой и Кучук-Кайнаджирский мирный договор, которые навсегда соединили Крым с Россией, Европа продолжает плести интриги, пытаясь разорвать эту связь. Разрубить узел заговора Екатерина поручает верным друзьям — гардемаринам.

Wink.ru продолжает пополнять коллекцию зарубежного кино со звездами первой величины. Ума Турман и Сэмюэл Л. Джексон играют в комедии «Искусство по понятиям» (18+). Незадачливая арт-дилерша, киллер и его босс ввязываются в авантюру по отмыванию денег. Неожиданно для всех киллер становится лидером авангардной живописи.

Из Южной Кореи до Wink.ru добралась фантастическая драма «Луна» (12+). 2029 год, на спутник Земли отправляется экипаж из трех космонавтов, но из-за солнечной вспышки корабль терпит крушение и в живых остается только один человек. Он оказывается на обратной стороне Луны и начинает борьбу за выживание. Даты премьер могут быть изменены по инициативе правообладателей. Реклама. ПАО «Ростелеком».