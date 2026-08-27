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На главную ТИ-Спорт 27 августа 2026 18:17

Хмелевский - о поражении от «Динамо»: «У каждого новая роль в команде»

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Хмелевский - о поражении от «Динамо»: «У каждого новая роль в команде»
Фото: ak-bars.ru

Нападающий «Ак Барса» Александр Хмелевский прокомментировал игру команды в матче Кубка мэра Москвы против минского «Динамо» (1:2).

Хмелевский отметил, что у игроков команды своя роль. «Чувствуете, что как-то иначе команда стала выглядеть? На любых играх все равно нужно привыкать — новые партнеры, у каждого новая роль. Мы потеряли много игроков, так что у каждого своя роль, которую нужно принимать и выполнять», — сказал форвард.

Отвечая на вопрос о новичке команды Кевине Хейсе, с которым Хмелевский мог пересекаться в НХЛ, игрок заявил: « Это игрок с огромным опытом, никогда не помешает команде. Я рад, что у нас появился еще один легионер. Думаю, Кевин сильно поможет нашему составу».

«Ак Барс» впервые играет в Кубке мэра Москвы.

#ХК Ак барс
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