Хмелевский и Хейс не набрали очков в стартовых матчах сезона КХЛ

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Самые высокооплачиваемые нападающие «Ак Барса» Александр Хмелевский и Кевин Хейс до сих пор не набрали ни одного очка в сезоне-2026/2027 КХЛ.

У Хмелевский ноль очков в шести матчах, у Хейса — ноль в четырех играх. При этом Александр получает 95 млн рублей, а зарплата Кевина составляет 80 млн рублей.

Главный тренер казанцев Анвар Гатиятулин после победы над «Салаватом Юлаевым» (4:3 ОТ) в первом «Зеленом дерби» прокомментировал ситуацию с обоими форвардами. По его словам, клуб понимал, что берет мастера с огромным потенциалом, но не «мессию», которые сразу забьет все голы.

«У него практически полгода не было игровой практики. В первую очередь нужно помочь ему улучшить физическое состояние и адаптироваться в Лиге. Такая смена обстановки требует времени — примерно от 10 до 20 матчей», — сказал тренер о Хейсе.

Отдельно Гатиятулин высказался о Хмелевском, отметив, что дополнительного давления на игрока нет, а ноль в графе заброшенных шайб — во многом следствие невезения.

«Попади он сегодня в ворота или сыграй штанга в нашу пользу — в графе заброшенных шайб у Саши был бы уже не ноль. Пока штанги играют не в нашу пользу. Но на данном этапе важна именно командная игра. Будет стабильность в ней — будут расти и личные показатели», — подчеркнул наставник.

«Ак Барс» идет на втором месте в Восточной конференции КХЛ с четырьмя победами в шести матчах — казанцы пока компенсируют отсутствие результативности лидеров за счёт глубины состава и командной игры.