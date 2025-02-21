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На главную ТИ-Спорт 21 февраля 2025 11:49

Хмелевски отреагировал на 32 минуты штрафа Ливо в игре с «Ладой»

Хмелевски отреагировал на 32 минуты штрафа Ливо в игре с «Ладой»
Фото: hcsalavat.ru

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски прокомментировал 32-ух минутный штраф одноклубника Джоша Ливо в матче с «Ладой» (0:3).

По словам Александра, Ливо осознает, что эмоции в игре нужны, но надо задействовать их грамотно. Также Хмелевски сказал, что Джош – ключевой игрок для команды Виктора Козлова.

«Он прекрасно сознаёт: лучшее, что он может сделать – быть с нами на льду. Конечно, вся команда его поддержала. Хотим, чтобы он показывал хороший хоккей, забивал сам и помогал партнёрам», – передает слова Александра Хмелевски «Чемпионат».

Напомним, Ливо получил штраф до конца матча с «Ладой» в конце первого периода за неспортивное поведение и оскорбление судей.

В данный момент «Салават Юлаев» идет на третьем месте в таблице Восточной конференции. В следующем матче уфимцы встретятся с «Витязем». Игра состоится сегодня, 21 февраля, в 19:30 по мск.

#салават юлаев #хк лада #спорт #кхл #хоккей
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