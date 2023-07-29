«Хлев опустел, плакать хочется»: на селе избавляются от скотины из-за подорожания кормов

Люди в отчаянии: содержать скот им уже не по карману

Фото: © «Татар-информ»

Сено дорогое, многие захотят избавиться от скота, поделились опасениями сельчане в беседе с корреспондентом «Татар-информа». Травы в этом году мало, фермерам удалось собрать лишь треть от прошлогоднего урожая. Поэтому и цены на сено взлетели – если в прошлом году рулон можно было купить за 1500 и даже за 700 рублей, то нынешний урожай на интернет-площадках предлагают уже за 2000-3500 рублей. Люди в отчаянии – содержать скот им уже не по карману. Жительница Актанышского района Рамиля Ханова по этой причине вынуждена была продать любимую корову.

«Придется привыкать к магазинному молоку»

«Сено очень дорогое. Прошлогоднее еще можно найти за 2 тысячи рублей, а на нынешний урожай цены начинаются от 3 тысяч. За зиму корова съедает 12-13 рулонов. В прошлом году мы кормили скот сеном со своего участка, немного докупили. В этом году травы почти нет, остается только покупать. Поэтому пришлось корову продать. Лучше взять мяса на эти деньги, хватит на целый год. Корова у нас была всегда. С ней было веселее, все-таки живая душа в хозяйстве. А теперь захожу в хлев, вижу, что ее нет, и слезы на глаза наворачиваются», – поделилась Ханова.

«Сено очень дорогое. В этом году травы почти нет, остается только покупать» Фото: © «Татар-информ»

Молоком от коровы расходы тоже не покрыть – его у сельчан закупают всего по 21 рубль за литр. Продавать молоко невыгодно, но семья могла обеспечивать себя молоком и молочными продуктами. Теперь их придется покупать в магазине. «Даже представить не могу, чтобы дома не было молока, сметаны. Пока трудно. Придется привыкать к магазинному молоку. Я живу одна, муж умер. Дети живут самостоятельно, помогают с хозяйством. Пока еще есть овцы, бычок. Быка на мясо, а овцам надо будет купить немного сена, соломы, хотя бы их хочется сохранить», – рассказала Рамиля.

Если сопоставить цены, то действительно получается, что выгоднее на эту сумму просто купить мяса. Например, одна корова съедает за зиму корма на 36 тыс. рублей (12 рулонов по 3 тыс. рублей), на эти же деньги можно купить 80 кг мяса (из расчета 450 руб. за кг). Считается, что человек употребляет в среднем 75 кг мяса – и это в год.

«При таких ценах на молоко многие сократят поголовье»

Житель села Утямишево Тетюшского района Айдар Хусниев уже позаботился о корме для своих трех коров. За сено он отдал в два раза больше, чем в прошлом году.

«Дождей почти не было, поэтому своего сена нет. Купил по 2 тысячи рублей за рулон. В прошлом году покупал за 1 тысячу. Три коровы съедают примерно 14 тюков, а еще соломы надо 15 тюков, зерна, отрубей берем обычно около 5-6 тонн. Молоко у людей закупают по 17 рублей за литр. Сено заготавливаем сами и с огорода косим, но и покупать приходится. У нас еще пять телят. Если молоко будет таким дешевым, многие сократят поголовье. Мы тоже планируем продать одну из коров. Кормить скот теперь очень дорого, а молоко продаем дешево – особой выгоды тут нет. Зимой хоть молоко собирали по 30 рублей. Ходят слухи, что поднимут до 50 рублей», – рассказал Хусниев.

Айдар Хусниев уже позаботился о корме для своих трех коров. За сено он отдал в два раза больше, чем в прошлом году Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Житель села Старое Каширово Сармановского района Ильдар Юсупов надеется, что после дождей травы будет больше, и планирует запастись сеном со второго урожая. Молоко у сельчан здесь покупают по 15 рублей за литр.

«Я пока обходился прошлогодним сеном, но покупать все равно придется. Жду второго укоса. Сейчас вот пошли дожди, думаю, сено будет. Соседи рулон среднего размера купили по 1800 рублей за штуку, до этого они продавались по 1500 рублей. Я сам сеял люцерну, еще 29 апреля, без дождей она даже не взошла. Конечно, люди жалуются на цены. Некоторые собираются сократить поголовье», – рассказал Юсупов.

«Сена собрали только 30 процентов от прошлогоднего»

Фермер из деревни Шемяк Мамадышского района Ильнар Газизьянов сделал хороший запас сена еще в прошлом году. Дополнительно приобретать не планирует. Если в предыдущие годы излишки он продавал, то в этом сена на продажу нет, говорит он.

«В этом году сена собрал мало, всего 30 процентов от прошлого года. Запасы у меня были, поэтому на зиму мне хватит. В прошлом году оставил 400 рулонов на запас. В этом году лишнего сена не будет, наверное. Есть еще нескошенные участки, поэтому точно не могу сказать. Люди обращаются, хотят купить сено. Кто не сможет купить – видимо, сократят поголовье. Рулон в среднем стоит 2 тысячи. Мне, например, чтобы перезимовать, нужно 600 рулонов. Это значит, что только сена мне надо на 1,2 млн рублей. Как в таких условиях держать скот?

Если в предыдущие годы излишки сена Ильнар Газизьянов продавал, то в этом сена на продажу нет Фото: © «Татар-информ»

Еще и цены на молоко упали. Я сдавал молока на 450 тыс. рублей, вчера вот принес 250 тыс. Поговаривают, что цена начнет подниматься. Сейчас пошли дожди, на лугах траву косить невозможно. В хороший урожай я сено со своих полей продавал, а домашний скот кормил луговым сеном», – рассказал фермер.

«Кто знает, какой труд вложен, понимает, почему такая цена»

В интернете достаточно предложений по продаже сена. Корреспондент «Татар-информа» поинтересовалась у продавцов, как обстоят дела с урожаем в этом году.

Радик из Азнакаевского района подтвердил, что удалось собрать лишь треть от прошлогоднего объема.

«В этом году сена на 60-70 процентов меньше. Односельчане купили, люди из соседних деревень обращались. Сам в этом году продавал по 2 тысячи за рулон. Кто-то считает, что дорого, а кто-то вынужден купить, потому что скот надо кормить. Кто знает, какой труд вложен, понимает, почему такая цена. В прошлом году продавал по 1000 рублей. Сена с прошлого года у меня не осталось, своего скота много», – рассказал мужчина.

Люди жалуются на цены на сено. Некоторые собираются сократить поголовье Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ильнур из Агрызского района на урожай не жалуется. Он уже продал сено, заготовленное для продажи.

«Для такого сложного года сена вышло нормально. Не так много, но достаточно. Продал по 2 тыс. рублей, в прошлом году рулон стоил 700 рублей. Раньше от продажи сена получал прибыль, а теперь даже расходы покрыть не хватает. 20 рулонов продал. Видимо, люди сократят поголовье в этом году, кормов мало», – рассказал он.

Сокращение поголовья скота наблюдается в Татарстане еще с начала этого года. В целом это явление продолжается с 90-х годов. Если в то время поголовье составляло 1,5 млн единиц, то к 2019 году оно сократилось до 1 млн. К началу 2023 года – 913,5 тыс. В то же время Татарстан удерживает первое место в России по производству молока – 2 млн тонн в год. Это 6 процентов от всего произведенного в стране молока.

Автор: Гелюза Ибрагимова, intertat.tatar; перевод с татарского