Хлебопеки России просят поддержать отрасль

В России производственные фонды многих хлебопекарных заводов в России заметно изношены. При этом после поднятия ключевой ставки господдержки не хватает, растут и сопутствующие издержки. В связи с этим производители попросили Минсельхоз принять программу развития хлебопекарной отрасли до 2035 года. Об этом пишет «ПРАЙМ».

Как сказал президент Российского союза пекарей (РСП) Алексей Лялин, программы господдержки пока что действуют лишь в отдельных регионах (2,5 рубля на килограмм продукции и льготный кредит на закупку муки или зерна — для мукомолов).

При этом спикер подчеркнул, что часть затрат, которые компенсировали ранее производителям, действовали при ставке ЦБ в 4,25%, а сейчас она равна 15%.

Проблем добавляет дефицит квалифицированных кадров, сложность в модернизации из-за санкций.

В качестве предлагаемых мер поддержки производители просят: увеличить объем компенсаций до 10 рублей за кило при условии, что цены на сырье не будут поднимать. Также спасут ситуацию и льготные кредиты.