Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Хлебопекарные предприятия РТ получили субсидии на 164 млн рублей по возмещению затрат
За январь – сентябрь этого года 55 хлебопекарных организаций в Татарстане получили субсидии на сумму 164 млн рублей. Субсидии предоставлены на возмещение части затрат, связанных с производством и реализацией социальных хлебов из расчета 4,5 рубля за 1 кг хлеба, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.
Субсидии хлебопекарным предприятиям предусмотрены и на возмещение части затрат на модернизацию производственных мощностей в размере 30% от стоимости приобретенного оборудования. На одного получателя будет выделено не более 30 млн рублей. Отбор будет объявлен в ноябре.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года среднерозничная цена на хлеб из ржаной муки и из смеси ржаной и пшеничной в республике снизилась на 2,46%, тогда как по России она выросла на 2,6%.
«Из 85 регионов Татарстан находится на 19 месте по хлебу из ржаной муки и из смеси ржаной и пшеничной. По хлебу из пшеничной муки республика на 26 месте, при этом по сравнению с аналогичным периодом 2022 года среднерозничная цена снизилась на 7,8%, а по России увеличилась на 1,5%», – отметил первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Ленар Гарипов.
Основной проблемой всех хлебопекарных предприятий остается нехватка кадров. В связи с этим гендиректор АО «Челны хлеб» Рафаэль Юнусов предложил возродить училища для подготовки квалифицированных специалистов этой отрасли.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»