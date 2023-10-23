Хлебопекарные предприятия РТ получили субсидии на 164 млн рублей по возмещению затрат

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За январь – сентябрь этого года 55 хлебопекарных организаций в Татарстане получили субсидии на сумму 164 млн рублей. Субсидии предоставлены на возмещение части затрат, связанных с производством и реализацией социальных хлебов из расчета 4,5 рубля за 1 кг хлеба, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Субсидии хлебопекарным предприятиям предусмотрены и на возмещение части затрат на модернизацию производственных мощностей в размере 30% от стоимости приобретенного оборудования. На одного получателя будет выделено не более 30 млн рублей. Отбор будет объявлен в ноябре.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года среднерозничная цена на хлеб из ржаной муки и из смеси ржаной и пшеничной в республике снизилась на 2,46%, тогда как по России она выросла на 2,6%.

«Из 85 регионов Татарстан находится на 19 месте по хлебу из ржаной муки и из смеси ржаной и пшеничной. По хлебу из пшеничной муки республика на 26 месте, при этом по сравнению с аналогичным периодом 2022 года среднерозничная цена снизилась на 7,8%, а по России увеличилась на 1,5%», – отметил первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Ленар Гарипов.

Основной проблемой всех хлебопекарных предприятий остается нехватка кадров. В связи с этим гендиректор АО «Челны хлеб» Рафаэль Юнусов предложил возродить училища для подготовки квалифицированных специалистов этой отрасли.