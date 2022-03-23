«Получаем поддержку по муке»: хлебопеки Татарстана готовы сдерживать цены на хлеб

Рост спроса на хлеб отмечают предприятия Татарстана. При этом цены на социальные сорта по-прежнему сдерживаются и будут находиться на приемлемом уровне. Для этого в республике создан резерв муки, сахара, и других ингредиентов, кроме того, хлебопекарным предприятиям помогут деньгами.

Хлебопекарная отрасль находится в зоне особого внимания властей республики Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Резервный фонд муки будет обеспечивать потребности хлебопеков»

Как рассказал журналистам первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Наиль Залаков, хлебопекарная отрасль находится в зоне особого внимания властей республики. Когда население стало проявлять повышенный спрос на продукты питания, в республике решили создать резервный фонд муки и сахара для производства социальных видов хлеба.

«Резервный фонд муки будет обеспечивать потребности хлебопеков. Мука – основной компонент в себестоимости продукции, – будет продаваться с отсрочкой платежа в 45 дней. Следующая поддержка – фиксация цен на сахар. Республикой было выкуплено 3 тыс. тонн сахара для обеспечения потребности социального блока. Нашим хлебопекам сахар будет продаваться по фиксированной цене», – рассказал он.

По словам замминистра, эти меры поддержки позволят стабилизировать ситуацию, и она не будет оказывать влияние на производство социальной продукции.

«На сегодняшний день с уверенностью можем сказать, что социальные хлеба как производились, так и будут производиться в том же объеме и качестве», – уточнил Залаков.

Если раньше от БКК требовали произвести 55-60 тонн продукции в сутки, то теперь – 59-63 тонны Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

На БКК выросло производство хлеба вслед за спросом

Розничные предприятия увеличили в последние три недели объемы заявок на Булочно-кондитерском комбинате (БКК) на 3-5 тонн. Если раньше от предприятия требовали произвести 55-60 тонн продукции в сутки, то теперь – 59-63 тонны, сообщил журналистам генеральный директор комбината Булат Кутдусов.

«Мы наблюдаем рост спроса примерно на 4%. Заявки в основном выросли на “Сельский” и “Дарницкий” хлеб. Возможно, это связано с тем, что он более доступный», – сказал глава компании.

Он сообщил, что поддержка от государства есть – действует программа субсидирования. Деньги предприятие рассчитывает получить во втором квартале.

Тем не менее, цены на социальные сорта хлеба не повышаются. Это возможно за счет баланса: популярный у населения хлеб продается с убытком в 3% (индексация покрывает только часть расходов), затраты переносятся на другую продукцию, так называемую, коммерческую. В этом сегменте рост возможен до 10% в будущем. При этом рентабельность предприятия в целом составляет всего лишь 2%.

Булат Кутдусов: «Мы наблюдаем рост спроса примерно на 4%. Заявки в основном выросли на “Сельский” и “Дарницкий” хлеб» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Пока мы получаем поддержку по муке и сахару, еще мы ожидаем решения по маслу. Еще будет (возврат в виде субсидий – прим. Т-и) 4 рубля на килограмм произведенной социальной продукции. Но это компенсирует две трети убытка. Все очень внимательно просчитывается и компенсируется часть затрат. Мы за это берем на себя обязательство продавать по сниженной цене. У нас отпускная цена должна быть порядка 44 рублей за кг», – поделился Кутдусов.

«Основным сырьем нас обеспечили по объемам и фиксированной цене»

В то же время гендиректор добавил, что в Казани не наблюдается дефицита компонентов для изготовления хлебов, а на прилавках хлебобулочные изделия имеются в наличии.

«Хлеб в Казани будет точно. На сегодняшний день мы производим 60 тонн хлебобулочных изделий в сутки. Мы работаем по заявкам торговых сетей, без переходящих остатков. У нас есть неснижаемый остаток по муке – порядка 300 тонн, сахару, маслу и дрожжам», – отметил он.

«Хлеб в Казани будет точно. На сегодняшний день мы производим 60 тонн хлебобулочных изделий в сутки» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

По его словам, для полной уверенности, предприятие создало и запасы зерна. «По решению Президента Татарстана Рустама Минниханова, на мельницу специально завезли зерно с оборотом до конца года. Основным сырьем нас обеспечили по объемам и фиксированной цене», - сказал Кутдусов.

«Мы давно перешли на отечественного производителя»

Генеральный директор уточнил, что на предприятии имеются небольшие перебои с поставками экзотических начинок – киви и тропических фруктов, которые раньше заказывались в Таиланде. «Пока есть логистические вопросы по срокам поставки экзотических продуктов. В нашем объеме производства на них приходится от 3 до 7%. На сегодняшний день мы ассортимент не сужали. Пока запасы есть у московских дистрибьюторов», – поделился гендиректор.

Булочно-кондитерский комбинат давно оснащается отечественным оборудованием. Для импортного компания изначально подбирало российские аналоги. На предприятии, по словам генерального директора, таким образом, импортозависимости нет.

БКК давно оснащается отечественным оборудованием. Для импортного компания изначально подбирало российские аналоги Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«По запчастям проблем нет. Мы давно перешли на отечественного производителя. Особенные заказы мы размещаем тоже здесь. Кроме того, у нас по всем видам оборудования есть запасы. Поэтому, с учетом последних событий, в прошлом месяце мы попросили технические запасы усилить. У нас ничего не попало под санкции», – отметил он.

Хлебопеки призывают отказаться от упаковки

Запасы упаковочной продукции у предприятия есть тоже на 2-3 месяца. Кутдусов прогнозирует, что возможно подорожание упаковки, поскольку для нее используются импортные компоненты. Однако для стабилизации цен, хлебопеки предлагают вовсе отказаться от упаковки.

«Есть информация, что новая партия упаковочных коробок подорожает на 20-30%. Мы работаем на российской упаковке. Насколько я знаю, пигменты для цвета идут импортосоставляющие. Возможно, крашенная упаковка чуть-чуть подорожает. Но мы готовы либо уменьшить количество цветов – сейчас мы используем 8-цветную упаковку. Возможно, мы перейдем на три цвета или будет прозрачный пакет с наклейкой и этикеткой», - рассказал он.

«Неупакованный хлеб будет дешевле. Мы сами даже обращаемся в Роспотребнадзор, чтобы нас поддержали с этой темой» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Упаковка в себестоимости, по словам Кутдусова, занимает 15%. Раньше она варьировалась от 3-5%.

«Торговые сети хотят получать горячий хлеб. У кого есть запрос, мы им поставляем. Пока это небольшой объем – примерно 5%. Конечно, неупакованный хлеб будет дешевле. Мы сами даже обращаемся в Роспотребнадзор, чтобы нас поддержали с этой темой. Сейчас упаковка занимает 1,5-2 рубля в стоимости», - сказал он.

В качестве примера Кутдусов рассказал о стоимости нарезного батона. По его словам, отпускная цена изделия составляет 39 рублей, еще 2 рубля - упаковка.

От объединения БКК и казанского хлебозавода №3 не отказываются

В следующем году в Казани может произойти объединение Казанского хлебозавода №3 и Булочно-кондитерского комбината (БКК), которое бурно обсуждалось еще в прошлом году. Из-за повышенного внимания сделку решили тогда притормозить.

В следующем году в Казани может произойти объединение Казанского хлебозавода №3 и Булочно-кондитерского комбината Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Булат Кутдусов сообщил «Татар-информу», что от идеи не отказываются. «С учетом сегодняшней неопределенной обстановки, я думаю, что проект отложили на год», – сказал он.

По его словам, вопрос о закрытии хлебозавода №3 никогда не обсуждался. «Планировался перенос продукции и перевод работников. О закрытии вопрос никогда не обсуждался. У нас просто два разных производственных места, но один собственник и компания», – отметил Кутдусов.

Гендиректор уточнил, что в случае объединения, на работу в БКК будут трудоустроены все работники хлебозавода. «Рабочие бы не пострадали. Их примерно 309 человек. Немного могло пострадать руководство», – считает глава БКК.

На заводе работают около 1 тыс. человек – для рабочего персонала были созданы рабочие места с запасом Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Он сообщил, что на заводе работают около 1 тыс. человек – для рабочего персонала были созданы рабочие места с запасом – 350 единиц, еще 150 человек заняты в торговле – розничная сеть будет сохранена, как и штат, еще 150 человек – водители, которых тоже готов принять БКК. Он уточнил, что, возможно, объединение не затронуло бы административный персонал, но на комбинате есть вакансии и в администрации, на которые могли бы претендовать и сотрудники хлебозавода.

В заключении он добавил, что объединение - потребность, поскольку комбинат начал сотрудничать с департаментом питания Казани, а также торговыми сетями и наращивает производство. «Мы бы забрали всех рабочих. Мы рады принимать людей, на заводе никто бы не пострадал», - заключил он.