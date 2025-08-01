ХК «Торпедо» показал свою новую новую эмблему

Фото: пресс-служба ХК "Торпедо"

Нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» показал, как будет выглядеть новый логотип клуба, который команда будет использовать с предстоящего сезона. Соответствующие иллюстрации опубликовала пресс-служба нижегородского клуба.

На эмблеме по-прежнему будет изображен стилизованный олень. Изменится только палитра цветов. Синий и красный цвета стали ярче. На ролике «Торпедо» показало, как и почему изменилась эмблема.

Напомним, «Торпедо» в минувшем сезоне заняло восьмое место в Западной конференции и вылетело в первом раунде плей-офф, уступив ярославскому «Локомотиву». После этого наставник команды Игорь Ларионов был отправлен в отставку. Новым главным тренером «Торпедо» стал Алексей Исаков, который в минувшем сезоне ВХЛ стал чемпионом России вместе с «Торпедо-Горьким».