ХК «Сочи» соберет аншлаг на матче с ЦСКА

Фото: hcsochi.ru

Впервые в истории клуба ХК «Сочи» соберет аншлаг на домашнем стадионе ДС «Большой». Известно, что все билеты на предстоящий матч с московским ЦСКА раскуплены.

Напомним, ХК «Сочи» основан в 2014 году и базируется в Олимпийском парке в Сочи. Стадион «Большой» вмещает 12 тысяч зрителей.

Предыдущий рекорд посещаемости сочинской команды установлен в сезоне-2018/19 на матче с «Салаватом Юлаевым». Количество зрителей достигло 11 456 человек.

По посещаемости матчей в сезоне «Сочи» является 18-й командой в КХЛ. Средняя посещаемость игр сочинского клуба составляет порядка 5000 зрителей.