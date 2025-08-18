news_header_top
18 августа 2025 17:07

ХК СКА представил новую форму

ХК СКА представил новую форму

Петербуржский СКА показал вариант формы, в которой «армейская» команда сыграет в контрольном матче с «Динамо» Санкт-Петербург. Эта игра станет первой в предсезонке для питерцев.

Пресс-служба СКА опубликовала два снимка формы. Они выполнены в ретростиле 90-х годов.

«Вот в такой форме сыграем сегодня!» – подписана публикация СКА.

Фото: пресс-служба ХК СКА

Напомним, матч между петербургскими СКА и «Динамо» состоится сегодня на льду «Хоккейного города». Стартовое вбрасывание назначено на 17:00 по московскому времени.

