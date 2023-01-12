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Спорт
12 января 2023  13:07

ХК «Салават Юлаев» выразил соболезнования в связи со смертью Муртазы Рахимова

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Хоккейный клуб «Салават Юлаев» опубликовал слова соболезнования в адрес родных и близких бывшего главы Башкортостана Муртазы Рахимова, о смерти которого стало известно накануне.

«Хоккейный клуб "Салават Юлаев" выражает соболезнования родным и близким в связи с большой утратой. Муртаза Губайдуллович был большим поклонником хоккея, проделал огромный путь по развитию нашего вида спорта. Его заслуги перед "Салаватом Юлаевым" и поднятые кубки над головой навсегда останутся в памяти», – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

В годы правления Рахимова в Башкортостане, «Салават Юлаев» дважды становился чемпионом России, выиграв по разу чемпионат страны и розыгрыш КХЛ. Его сын Урал Рахимов некоторое время был президентом и генменеджером уфимского клуба.

Муртаза Рахимов скончался 11 января в возрасте 88 лет.

#Муртаза Рахимов #хк салават юлаев
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