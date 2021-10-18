ХК «Нефтехимик» заключил пробный контракт с голкипером Судницыным

Сегодня нижнекамский «Нефтехимик» подписал пробный контракт с голкипером Александром Судницыным, информирует пресс-служба клуба.

Последним клубом уроженца Красноярска Судницына стал шведский «Оскарсхамн», с которым голкипер подписал контракт в феврале 2021 года. В КХЛ 33-летний вратарь выступал за «Нефтехимик», ярославский «Локомотив», челябинский «Трактор» и омский «Авангард». Всего в лиге он провел 223 матча и одержал 83 победы.

Судницын выступал в «Нефтехимике», где в 2013-2016 годах отыграл 121 матч, был в Нижнекамске основным вратарем, вытеснив из ворот канадца Мэтта Далтона, а впоследствии выиграв конкуренцию у финна Вилле Колппанена и Ивана Лисутина. Дебютировал в КХЛ в матче против принципиального соперника нижнекамцев — казанского «Ак Барса», во многом благодаря его уверенной игре «Нефтехимик» одержал победу со счетом 3:1.

В активе Судницына игры в ВХЛ за родной красноярский «Сокол», челябинский «Мечел» и тюменский «Рубин», с которым в 2011 году он стал обладателем Кубка Братины.

Шаг «Нефтехимика» понятен — в клубе явно недовольны игрой голкиперов финна Франса Туохимаа, Евгения Иванникова и Ярослава Озолина. После 18 игр нижнекамцы с 15 очками занимают восьмое место. 19 октября «Нефтехимик» примет дома хабаровский «Амур».