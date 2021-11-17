ХК «Нефтехимик» выиграл в Екатеринбурге

В матче чемпионата КХЛ в Екатеринбурге нижнекамский «Нефтехимик» сегодня обыграл местный «Автомобилист» со счетом 4:3.

Показав позавчера в Новосибирске хорошую игру, несмотря на поражение по буллитам от «Сибири» (2:3), нижнекамцы сегодня намеревались одержать чистую победу и добились своего.

В первом периоде очень быстро игра пошла на встречных курсах. Ни одна команда в обороне не отсиживалась, центр площадки соперники пролетали на высоких скоростях. Вот только до реальных голевых моментов дело практически не доходило вплоть до конца стартовой двадцатиминутки. И тут гости, взвинтив темп, заставили уральцев раз за разом ошибаться. Не забил с пятачка Егор Попов, сам не ожидавший, что окажется с глазу на глаз с вратарем хозяев. Зато вскоре забил Денис Вихарев, замкнувший прострел на дальней штанге, 0:1. Второй гол дебютанта «Нефтехимика» во второй игре. Но уральцы быстро отыгрались, реализовав первое же большинство — точный кистевой бросок нанес Райан Спунер, 1:1.

В дебюте второго периода, играя в меньшинстве, нижнекамцы вновь вышли вперед — на пятачке отличился Ансель Галимов, 1:2. Инициатива перешла к нижнекамцам, заигравшим весело, азартно и широко. Следствием этого стал гол Егора Попова, красиво обыгравшего на пятачке голкипера «Автомобилиста» Владимира Галкина, 1:3.

В третьем периоде настойчивые усилия уральцев переломить ход встречи были сведены на нет удалениями в составе «Автомобилиста». Впрочем, получив право сыграть в большинстве, хозяева своего шанса не упустили. Сергей Шумаков преуспел на добивании, 2:3. Вот только пропущенная шайба совершенно не смутила нижнекамцев. Через минуту дальний наброс еще одного дебютанта «Нефтехимика», Сергея Купцова, привел к голу, 2:4. Купцов за две игры второй раз отличился за новую для него команду. За три с половиной минуты до конца уральцы сняли вратаря и вшестером ринулись на последний штурм. За полминуты до конца француз Стефан да Коста мастерским броском в касание с острого угла сократил разрыв в счете до минимума, 3:4. С той же точки хозяева еще раз забили, но уже после завершения времени матча. Трудная, но заслуженная победа «Нефтехимика».

После 28 игр в активе нижнекамцев теперь 28 очков и восьмое место. В следующем туре 19 ноября «Нефтехимик» встретится в Челябинске с «Трактором».

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:4 (1:1, 0:2, 2:1).

Шайбы забросили: Спунер (19), Шумаков (52), да Коста (60) — Вихарев (17), Галимов (22), Е. Попов (31), Купцов (53).

Штраф: 10–12.

«Нефтехимик»: Судницын; Сидоров — Клок, Хайруллин — Митякин — Порядин; Кнот — Воробьев, Галимов — Е. Попов — Секстон; Березин — Петрищев, Бикмуллин — Чивилев — Д. Попов; Шутов, Купцов — Вихарев — Шафигуллин.