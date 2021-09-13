ХК «Нефтехимик» всухую проиграл в Магнитогорске

Сегодня «Нефтехимик» оказался разгромлен магнитогорским «Металлургом». Выездной матч завершился со счетом 0:4, при этом три шайбы были пропущены нижнекамцами уже в первом периоде.

После трех домашних побед позавчера нижнекамцы уже проиграли в Уфе «Салавату Юлаеву» (1:5). Улучшить ситуацию им не удалось и сегодня.

Первая шайба оказалась в воротах «Нефтехимика» уже через полторы минуты после начала матча. После выигранного вбрасывания Семен Кошелев послал шайбу в девятку ворот гостей, 1:0. Правда, вскоре шайба попала и ворота уральцев, но от ноги упавшего форварда гостей. Поэтому после видеопросмотра взятие ворот засчитано не было. Затем счет стал 2:0, это был чистой воды несчастный случай — форвард хозяев Филипп Майе из-за ворот хотел сделать передачу партнеру, но попал в конек защитника гостей Михаила Сидорова — рикошет, гол. А в концовке периода Майе, подправив шайбу на пятачке, оформил свой дубль, 3:0. Отметим высокий кпд атак «Металлурга» — девять бросков в створ ворот, три гола, в то время как у гостей за первые 20 минут семь бросков и 0 голов.

Во втором периоде команды продолжили атаки, однако ни одна из них так и не отметилась голами. Ситуация изменилась только в последней двадцатиминутке: уже через 50 секунд, после броска в касание Анатолия Никонцева, в ворота «Нефтехимика» влетела еще одна, четвертая шайба. Изменить исход матча у гостей так и не получилось.

«Металлург» (Магнитогорск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:0 (3:0, 0:0, 1:0). Шайбы забросили Кошелев (2), Майе (8, 18), Никонцев (41). Штраф: 8-6.

«Нефтехимик»: Туохимаа. Березин-Кнот, Хайруллин-Чивилев-Порядин; Сидоров-Клок, Шафигуллин-Хафизов-Бикмуллин; Воробьев-Глазков, Секстон-Митякин-Д.Попов; Якупов-Шутов, Е.Попов-Гудачек-Галимов.

После пяти туров активе нижнекамцев по-прежнему остается 6 очков, четвертое место. В следующем туре 16 сентября «Нефтехимик» примет дома челябинский «Трактор».