ХК «Нефтехимик» уступил «Локомотиву» в Казани

Нижнекамский «Нефтехимик» открывал игровую программу второго игрового дня «Турнира на паузе» в Казани. Татарстанцы проиграли ярославскому «Локомотиву» со счетом 1:2.

Ярославцы начали матч активнее, больше владели шайбой и первыми добились успеха. «Нефтехимик» вновь провёл стартовый отрезок не лучшим образом, как и вчера, когда нижнекамцы к 17-й минуте уступали «Северстали» 0:4. Тем не менее, усилиями Марата Хайруллина не без рикошета от конька ярославца, «Нефтехимик» восстановил статус-кво – 1:1. Но «Локомотив» после дубля Максима Шалунова сумел вырвать победу.

«Локомотив» (Ярославль) - «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0).

Шайбы забросили: Шалунов (19, 52) - Хайруллин (27).

«Нефтехимик»: Судницын. Сидоров-Воробьев, Хайруллин-Митякин-Порядин; Семенов-Петрищев, Гиматов-Вихарев-Купцов; Севостьянов-Березин, Секстон-Галимов-Лещенко; Пузанов-Бикмуллин, Артюхин-Чивилев-Е.Попов.