Хоккейный «Нефтехимик» расстался с форвардом сборной Словакии

Нижнекамский хоккейный «Нефтехимик» по соглашению сторон расторг контракт с нападающим Либором Гудачеком, сообщает пресс-служба клуба.

В текущем сезоне форвард провел 11 матчей в которых набрал 3 балла за результативные передачи при показателе полезности «-3». Напомним, что ранее клуб поместил нападающего в список отказов, отправлял Гудачека в свой фарм-клуб «Ариада» (Волжск), но потом на время вернул в основной состав. В итоге словаку не удалось сохранить место в основном составе «Нефтехимика».

В прошлом сезоне Гудачек стал лучшим бомбардиром команды, набрав 38 (17+21) очков в 50 матчах регулярного чемпионата.

В чемпионате КХЛ «Нефтехимик» после 17 матчей занимает седьмое место с 14 очками. Сегодня нижнекамцы сыграют в Череповце с «Северсталью».